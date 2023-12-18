Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Узнайте, действительно ли коричневые яйца полезнее белых arrow

Узнайте, действительно ли коричневые яйца полезнее белых

18 декабря 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Куриные яйца. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Вокруг темы куриных яиц существует множество мифов. Поскольку их представлено в продаже большое количество, часто возникает вопрос, какие яйца стоит покупать. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Читайте также:

Яйца продаются в огромном количестве практически в каждом супермаркете. И это не странно, поскольку большее количество людей предпочитают куриные яйца в своем рационе. Но не все яйца одинаково полезны, конечно домашние яйца будут гораздо полезнее. Это связано с тем, что пищевая ценность куриного яйца зависит от того, чем питается курица. 

null
Куриные яйца. Фото: Freepik

Сколько можно есть куриных яиц 

Если говорить о фабричных яйцах, то их можно есть не более двух штук в день. А если это домашние или фермерские яйца, то таких можно есть намного больше. 

Яйца не повышают уровень холестерина 

Одним из мифов про куриные яйца является то, что они повышают холестерин. Но куриные яйца не имеют никакого отношения к повышению холестерина. 

Какие яйца полезнее, коричневые или белые 

На самом деле разницы между такими яйцами нет никакой. Натуральный цвет яиц может варьироваться от белого до бежевого, от светло-коричневого до темно-коричневого цветов. 

Чем ярче желток, тем полезнее яйцо

Откуда же пошел миф о том, что чем ярче желток, тем оно полезнее? На самом деле это лишь отчасти миф. Если мы возьмем курицу, которая пасется на природе и ест траву, и ту, которая растет в фабричных условиях, то цвет желтка у домашней курицы будет ярче.

null
Куриные яйца. Фото: Freepik

Но производители могут добавлять в корм куриц специальные красители, благодаря которым желток потом будет ярче. Поэтому обращать на это внимание не стоит. 

Ранее мы писали, как выбрать качественную рыбную консерву

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

Также мы писали, сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме