Помогает ли овсяная каша избавиться от лишнего веса

Овсянка и фрукты. Фото: Freepik

Основательница Школы Здоровья Екатерина Толстикова рассказала, действительно ли овсянка в рационе способствует похудению, чем эта каша полезна для нашего организма и какие витамины и микроэлементы она содержит. Также вы узнаете, как правильно выбрать крупу и что не нужно покупать

Об этом опубликовали на YouTube канале Школа Здоровья доктора Толстиковой.

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Продуктов для похудения или набора веса нет. Однако большинство экспертов считают, что за счет овсяной каши можно похудеть. Если вы любите овсяную кашу и действительно хотите добавлять ее в свой рацион, нужно знать о плюсах и минусах этого продукта.

Овсяные хлопья. Фото: Freepik

В первую очередь овсяная каша, если она содержит оболочку и грубую клетчатку, улучшает перистальтику кишечника. Она помогает нормализовать моторику желудочно-кишечного тракта.

В овсяной крупе большое количество бета-глюкана, который положительно влияет на иммунную систему. К тому же это хороший источник сложных углеводов.

Какие витамины содержатся в овсянке:

В1;

В2;

В3;

В6.

Какую овсяную крупу не следует выбирать

Не стоит выбирать хлопья, особенно быстрого приготовления. Такая крупа не будет полезна вашему организму. Такая крупа непитательна и не имеет полезных элементов. К тому же каша в пакетиках содержит сухое молоко и сахар, поэтому вы получаете дополнительные не полезные калории.

Овсянка с орехами и фруктами. Фото: Freepik

Как понять, что овсянка полезна

Если вы заливаете овсянку водой на пять минут и увидите, что ее невозможно жевать, это означает, что такая каша вам подходит, поскольку ее нужно варить.

Овсяные хлопья. Фото: Freepik

Как есть овсяную кашу, чтобы похудеть

Овсяную кашу лучше есть без сахара и сладких добавок. Лучше добавить орехи или что-нибудь соленое. Если вы будете добавлять в кашу йогурты и сгущенку, то вам не удастся похудеть.

Раньше мы писали, что будет с организмом, если ежедневно съедать щепотку корицы. Под названием "корица" могут продавать совсем другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.