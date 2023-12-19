В морской капусте содержится много йода

Удивительные свойства морской капусты, о которых нужно знать зимой
Морская капуста действительно спорным продуктом. Есть множество информации о том, что морская капуста не только полезна , но и вредна. Давайте вместе разбираться об этом продукте.
Об этом сообщили Новости.LIVE.
Морскую капусту также называют ламинарией, она относится к классу бурых водорослей. Растут ламинарии колониями на разной глубине. Полезные свойства морской капусты описаны еще с давних времен.
Сколько йода в ламинарии
Ламинария является одним из главных источников йода, поскольку это вещество лучше всего усваивается из органических продуктов. Именно морская капуста является его незаменимым поставщиком.
Водоросли обладают превосходным свойством извлекать из воды и накапливать полезные вещества. Кроме йода в ламинарии содержится более 11 витаминов и 8 микроэлементов, аминокислоты и альгинаты.
Почему употребление морской капусты полезно в зимний период
Концентрация этих веществ в водорослях гораздо выше, чем в других продуктах. Самое необходимое в зимнее время витамина С в морской капусте не меньше, чем в тех же апельсинах или лимонах. А по содержанию железа она превосходит сухопутные продукты.
Чтобы получить суточную дозу йода, достаточно всего 40 г морской капусты. Регулярное употребление ламинарии уменьшает вероятность возникновения тромбов. Она также является отличным профилактическим средством от атеросклероза.
На основе ламинарии производятся пищевые добавки, повышающие иммунитет. Благодаря своему свойству заживлять раны и ожоги морская капуста входит в состав лечебных мазей и бальзамов. Средства на основе ламинарии отлично увлажняют кожу и предотвращают преждевременное ее старение.
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