В морской капусте содержится много йода

Морская капуста. Фото: Freepik

Морская капуста действительно спорным продуктом. Есть множество информации о том, что морская капуста не только полезна , но и вредна. Давайте вместе разбираться об этом продукте.

Об этом сообщили Новости.LIVE.

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Морскую капусту также называют ламинарией, она относится к классу бурых водорослей. Растут ламинарии колониями на разной глубине. Полезные свойства морской капусты описаны еще с давних времен.

Сколько йода в ламинарии

Ламинария является одним из главных источников йода, поскольку это вещество лучше всего усваивается из органических продуктов. Именно морская капуста является его незаменимым поставщиком.

Морская капуста. Фото: Freepik

Водоросли обладают превосходным свойством извлекать из воды и накапливать полезные вещества. Кроме йода в ламинарии содержится более 11 витаминов и 8 микроэлементов, аминокислоты и альгинаты.

Почему употребление морской капусты полезно в зимний период

Концентрация этих веществ в водорослях гораздо выше, чем в других продуктах. Самое необходимое в зимнее время витамина С в морской капусте не меньше, чем в тех же апельсинах или лимонах. А по содержанию железа она превосходит сухопутные продукты.

Морская капуста. Фото: Freepik

Чтобы получить суточную дозу йода, достаточно всего 40 г морской капусты. Регулярное употребление ламинарии уменьшает вероятность возникновения тромбов. Она также является отличным профилактическим средством от атеросклероза.

На основе ламинарии производятся пищевые добавки, повышающие иммунитет. Благодаря своему свойству заживлять раны и ожоги морская капуста входит в состав лечебных мазей и бальзамов. Средства на основе ламинарии отлично увлажняют кожу и предотвращают преждевременное ее старение.

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