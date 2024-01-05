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Удивительные свойства меда — польза и вред

5 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Весь ли мед полезен для организма
Мед в чаше. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Мед всегда считался очень ценным продуктом из-за полезных свойств и вкусовых качеств. Задумывались ли вы, что будет с организмом, если есть мед каждый день. 

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Особенностью меда является то, что он очень хорошо усваивается нашим организмом. Усвояемость меда составляет 100%.

Чем полезен мед: 

  • витамин С; 
  • витамин Е; 
  • витамины группы В;
  • фермент каталаза; 
  • фермент  диастаза; 
  • фермент фосфатаза; 
  • алюминий; 
  • цинк; 
  • никель; 
  • литий;
  • олово; 
  • фолиевая кислота; 
  • пантотеновая кислота. 

Виды меда 

Существует довольно таки большое количество видов меда. Все дело в том, что пчелы опыляя различные растения изготавливают из их нектара различный мед. Известные такие сорта как гречишный мед, мед из акации, вересковый, каштановый, липовый, подсолнечный и многие другие. 

Гречишный мед 

Одним из самых полезных считается гречишный, потому что содержание аминокислот и микроэлементов он превышает другие сорта примерно в два раза. Его часто используют при простуде, заболеваниях кожи, авитаминозе, анемии, гипертонии и при нарушении белкового обмена. 

Мед из акации 

Мед из акации используют для лечения бессонницы и различных неврологических заболеваний. 

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Мед и соты. Фото: Freepik

Липовый мед 

Липовый мед один из самых светлых и душистых сортов. Главное его преимущество в том, что он помогает при астме, бронхите и ангине. 

Полезные свойства меда 

Пчелиный мед считается другом желудка. Он повышает аппетит положительно влияет на пищеварительную систему. Также мед хорошо воздействует на нашу микрофлору, помогает ее восстанавливать и приводит к здоровому балансу.

Также мед отлично нормализует сон. Мед помогает работе сердца, его также рекомендуют при нервных расстройствах и анемии. А при простуде он повышает сопротивляемость к инфекциям. 

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