Весь ли мед полезен для организма

Удивительные свойства меда — польза и вред
Мед всегда считался очень ценным продуктом из-за полезных свойств и вкусовых качеств. Задумывались ли вы, что будет с организмом, если есть мед каждый день.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Особенностью меда является то, что он очень хорошо усваивается нашим организмом. Усвояемость меда составляет 100%.
Чем полезен мед:
- витамин С;
- витамин Е;
- витамины группы В;
- фермент каталаза;
- фермент диастаза;
- фермент фосфатаза;
- алюминий;
- цинк;
- никель;
- литий;
- олово;
- фолиевая кислота;
- пантотеновая кислота.
Виды меда
Существует довольно таки большое количество видов меда. Все дело в том, что пчелы опыляя различные растения изготавливают из их нектара различный мед. Известные такие сорта как гречишный мед, мед из акации, вересковый, каштановый, липовый, подсолнечный и многие другие.
Гречишный мед
Одним из самых полезных считается гречишный, потому что содержание аминокислот и микроэлементов он превышает другие сорта примерно в два раза. Его часто используют при простуде, заболеваниях кожи, авитаминозе, анемии, гипертонии и при нарушении белкового обмена.
Мед из акации
Мед из акации используют для лечения бессонницы и различных неврологических заболеваний.
Липовый мед
Липовый мед один из самых светлых и душистых сортов. Главное его преимущество в том, что он помогает при астме, бронхите и ангине.
Полезные свойства меда
Пчелиный мед считается другом желудка. Он повышает аппетит положительно влияет на пищеварительную систему. Также мед хорошо воздействует на нашу микрофлору, помогает ее восстанавливать и приводит к здоровому балансу.
Также мед отлично нормализует сон. Мед помогает работе сердца, его также рекомендуют при нервных расстройствах и анемии. А при простуде он повышает сопротивляемость к инфекциям.
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