Весь ли мед полезен для организма

Мед в чаше. Фото: Freepik

Мед всегда считался очень ценным продуктом из-за полезных свойств и вкусовых качеств. Задумывались ли вы, что будет с организмом, если есть мед каждый день.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Особенностью меда является то, что он очень хорошо усваивается нашим организмом. Усвояемость меда составляет 100%.

Чем полезен мед:

витамин С;

витамин Е;

витамины группы В;

фермент каталаза;

фермент диастаза;

фермент фосфатаза;

алюминий;

цинк;

никель;

литий;

олово;

фолиевая кислота;

пантотеновая кислота.

Виды меда

Существует довольно таки большое количество видов меда. Все дело в том, что пчелы опыляя различные растения изготавливают из их нектара различный мед. Известные такие сорта как гречишный мед, мед из акации, вересковый, каштановый, липовый, подсолнечный и многие другие.

Гречишный мед

Одним из самых полезных считается гречишный, потому что содержание аминокислот и микроэлементов он превышает другие сорта примерно в два раза. Его часто используют при простуде, заболеваниях кожи, авитаминозе, анемии, гипертонии и при нарушении белкового обмена.

Мед из акации

Мед из акации используют для лечения бессонницы и различных неврологических заболеваний.

Мед и соты. Фото: Freepik

Липовый мед

Липовый мед один из самых светлых и душистых сортов. Главное его преимущество в том, что он помогает при астме, бронхите и ангине.

Полезные свойства меда

Пчелиный мед считается другом желудка. Он повышает аппетит положительно влияет на пищеварительную систему. Также мед хорошо воздействует на нашу микрофлору, помогает ее восстанавливать и приводит к здоровому балансу.

Также мед отлично нормализует сон. Мед помогает работе сердца, его также рекомендуют при нервных расстройствах и анемии. А при простуде он повышает сопротивляемость к инфекциям.

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