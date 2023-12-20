Настоящий суперфуд — костный бульон

Костный бульон. Фото: klopotenko.com

Костный бульон — уникальный продукт, который необходим каждому человеку. Самое интересное, что этот продукт можно приготовить в домашних условиях, при этом он очень бюджетный. Но такой бульон очень важно правильно приготовить, потому что просто сварить кости недостаточно.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Все знают, что существует мясной бульон, но его часто путают с костным. Это два разных продукта, поскольку в мясной бульон кладутся различные виды мяса, а вот в костный — только кости. Он будет полезен для тех, кто желает похудеть, или для тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он также будет полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также для кожи.

Мясо содержит большое количество аминокислоты метионина, при избытке которого, могут формироваться воспаления.

Что такое костный бульон

Костный бульон — это по сути отвар из костей и суставов, соединительной ткани, костного мозга и связок. При длительной готовке костного бульона все белковые компоненты бульона распадаются на более мелкие отдельные аминокислоты, в таком виде организму намного легче воспринять эти аминокислоты, переварить и встроить в те ткани, которым это необходимо.

Уникальные составляющие костного бульона

В составе костного бульона очень много коллагена. Коллаген и глицин — это самые полезные ингредиенты, которые содержатся в нем. Костный бульон также невероятно богат глютамином, это вещество, которое укрепляет кишечный барьер и полезен при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Глицин

Это важная аминокислота, которая регулирует сон. Это суперпомощник для регулирования сна и повышения уровня нейромедиаторов. Глицин за полчаса до сна стимулирует наши нейромедиаторы, благодаря которым мы легко засыпаем и просыпаемся со свежей головой.

Костный бульон. Фото: klopotenko.com

Результаты исследования глицина говорят о том, что принятие его ежедневно от 3 до 5 граммов снижает уровень тревожности. Также благодаря ему человек чувствует его намного бодрее.

Универсальное обезболивающее средство

Костный бульон является универсальным обезболивающим средством. Если у вас частые мигрени, то употребление бульона на ежедневной основе способно снизить мигрени и снизить интенсивность боли.

Помогает увеличить мышечную массу

Костный бульон также способен увеличивать мышечную массу и снижать уровень жировых отложений. Он отлично насыщает, что снижает чувство голода.

Как сварить костный бульон

Для варки костного бульона лучше взять кастрюлю на 6-7 литров. Кладем в нее кости, подойдут говяжьи кости, свиные копыта, уши и хвосты. Также подойдут куриные лапы. Залейте кости 4-5 литрами воды. Добавляем 2 столовых ложки яблочного уксуса и оставляем в таком виде на пару часов. Затем ставим на огонь и доводим до кипения.

Костный бульон. Фото: klopotenko.com

Уменьшите огонь до минимального и томите на протяжении 15-18 часов. Посолить бульон необходимо за 2 часа до готовности. Также можно добавить специи и коренья для аромата.

Также, чтобы уменьшить время готовки, кости перед варкой можно запечь в духовке в течение одного часа. В таком случае нужно будет варить 10 часов на очень медленном огне. Так долго варить необходимо для того, чтобы из костей вышло максимальное количество полезных веществ.

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