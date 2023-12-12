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Действенные советы, как подготовиться к застолью, избежать отравлений и переедания

12 декабря 2023 20:45
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Янина Томенко
Редактор
Советы, которые спасут вас после застолья
Новогодний стол. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Праздничные застолья это целое испытание для желудка и всей пищеварительной системы. Как же сделать так, чтобы перенести все праздники без вреда для здоровья. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Праздничный стол всегда богат различными блюдами и напитками. Но как же сделать так, чтобы и хорошо отдохнуть, и избежать переедания и похмелья. 

Чтобы не перегружать пищеварительную систему, питание должно быть умеренным. Это значит, что лучше есть часто, но по чуть чуть. Если вы перед праздником не едите целый день, то высокая вероятность, что вы все же будете переедать. Поэтому важно в день застолья питаться правильно в течении всего дня. 

Не злоупотреблять ферментными препаратами 

Большой объем съеденной еды не поможет переварить даже таблетка. Многие предпочитают хорошо поесть с надеждой, что выпьют таблетку и станет легче. Но врачи отмечают, что когда желудок уже полный, ферменты, которые содержатся в специальных средствах, все равно не сработают. В таком случае, такие препараты лучше пить либо заранее, либо в середине застолья. 

Не выставляйте сразу все салаты

Обычно все хозяйки стараются поставить максимальное количество салатов и закусок. Как правило большинство таких блюд заправляются жирными соусами или майонезом, которые стоят на праздничном столе не один час.

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Салат с майонезом. Фото: Freepik

Заправленный салат нельзя хранить при комнатной температуре более 2-3 часов. Лучше часть блюд хранить в холодильнике и доставать по необходимости. 

Про употребление алкогольных напитков 

В идеале употребление алкогольных напиток свести к минимуму. Очень важно не смешивать различные напитки, а выбрать один и пить его на протяжении всего застолья. 

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Мясное блюдо. Фото: Freepik

При смешивании алкоголя организму очень сложно приспособиться к переработке разных видов спиртного, что конечно же отразится на самочувствии. 

Алкоголь и жирная еда 

Совмещение алкоголя и жирной еды может привести к обострению панкреатита. Когда мы съедаем что-то жирное, в работу включается поджелудочная железа, которая начинает активно вырабатывать ферменты, которые в свою очередь должны поступать в просвет кишечника.

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Праздничные закуски. Фото: Freepik

И когда при этом в организм попадает алкоголь, особенно крепкий, происходит спазм сфинктера, и ферменты, которые должны выходить в кишечник остаются в самой железе. 

Они переполняют железу, что приводит к достаточно быстрому обострению острого панкреатита. Острый панкреатит проявляется резкой болью под ребрами и болезненными ощущениями во всей брюшной полости. 

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