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Чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента

1 декабря 2023 22:15
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Янина Томенко
Редактор
Что пить, чтобы продлить молодость
Девушка возле холодильника. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Все люди хотят подольше остаться молодыми, а значит поиск секретов долголетия не прекращается. Предлагаем вам ознакомиться с одним из секретов, которыми пользовались древние монахи и жили благодаря этому более 100 лет. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Золотое молоко — так называется напиток сделанное из молока и куркумы. Свое название этот напиток получил из-за красивого цвета и чудесные оздоровительные свойства. 

Секрет приготовления 

Для того, чтобы получить золотое молоко необходимо сначала сделать пасту из куркумы. ее надо будет добавлять в молоко. Стоит приготовить концентра на несколько дней и хранить его в холодильнике. 

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Молоко и куркума. Фото: Freepik

Рецепт пасты из куркумы 

Необходимо взять две столовые ложки куркумы и размешать в стакане воды комнатной температуры. Нужно все тщательно перемешать и перелить в кастрюлю, поставить на медленный огонь и варить на протяжении 7 минут, постоянно помешивая. 

Переложить в стеклянную банку, остудить и закрыть крышкой и поставить в холодильник. А чтобы куркумин, который содержится в специи, усваивался лучше, следует добавить в пасту чайную ложку черного молотого перца и три столовые ложки оливкового масла.  

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Молоко и куркума. Фото: Freepik

В черном перце содержится пиперин, который повышает усвояемость куркумина. 

Далее 200 мл молока нужно нагреть, до закипания положить чайную ложку пасты из куркумы. Пить такой напиток нужно один раз в день, либо натощак, либо через два часа после еды. Курсовой прием составляет один месяц. 

Чем полезно молоко с куркумой 

Такой напиток буквально продлевает молодость. Он повышает активность в старости и замечательно борется с воспалительными процессами. 

Раньше мы писали, что будет с организмом, если ежедневно съедать щепотку корицы. Под названием "корица" могут продавать совсем другую специю, которая очень похожа своим ароматом на корицу. Вот только эта специя, которая называется кассия, для организма не так полезна, а иногда даже вредна.

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