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Почему нужно употреблять только яблочный уксус — как выбрать и чем полезен

4 декабря 2023 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Яблочный уксус полезен при похудении
Яблочный уксус. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Яблочный уксус — это чудо-средство, которое позволит иметь красивую кожу, улучшить пищеварение, повысить усвояемость витаминов и минералов и даже избавить от запах пота. Но яблочный укус и обычный уксус, это не одно и то же. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Что такое нефильтрованный яблочный уксус

Яблочный уксус не нужно путать с уксусной кислотой, поскольку обычный уксус очень вреден для желудка. А вот нефильтрованный яблочный уксус имеет совершенно другие свойства. 

Нефильтрованный яблочный уксус содержит около 69 органических соединений. Эти соединения влияют на работу нашей пищеварительной системы, нормализует кислотной и помогает даже при изжоге или отрыжке. 

Яблочный уксус это самое мягкое средство для повышения кислотности в желудке, когда это необходимо. 

Нефильтрованный яблочный уксус содержит витамины группы В. Кроме этого сам яблочный уксус стимулирует работу лимфатической системы, что помогает избавиться от неприятного запаха пота. 

Нефильтрованный яблочный уксус содержит кислоты: 

  • молочную;
  • уксусную; 
  • щавелевую;
  • лимонную. 

Эти кислоты улучшают пищеварение за счет того, что они создают в кишечнике благоприятную среду для роста нашей полезной микрофлоры. Эксперты считают, что продукты брожения нельзя употреблять, когда есть избыточный грибковый рост. 

Но что касается яблочного уксуса, имеется ряд исследований, которые говорят о том, что он очень хорошо борется со стафилококками, стрептококками и грибами рода кандида. Это одни из самых распространенных грибов и микроорганизмов, которые провоцируют различные заболевания мочеполовой системы. 

Нефильтрованный яблочный уксус помогает при похудении 

Нефильтрованный яблочный уксус стабилизирует уровень сахара в крови, что позволяет снижать уровень аппетита и контролировать количество поступаемой пищи. 

Ранее мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента. 

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