Рекордсмен по полезным свойствам — масло черного тмина

Масло черного тмина. Фото: Freepik

Черный тмин уже много лет используется, как ценная приправа. Его целебные свойства широко известны с давних времен. Врачи советуют держать масло черного тмина в каждом доме. В этом материале вы узнаете, почему это масло имеет такую ценность для здоровья.

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.

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Пророк Мухаммед советовал держать это масло при себе на все случаи жизни. В настоящее время обострилось внимание к этому препарату. Количество научных публикаций возросло, поскольку ученых стало привлекать изучение полезных свойств черного тмина о которых ранее люди не знали.

Около 30% черного тмина составляет масло. В нем находится около 40 различных действующих веществ из которых самый знаменитый — тимохинон. Остальные это фитостеролы, витамины и другие компоненты.

Чем полезно масло черного тмина

Первое свойство масло черного тмина — это антиоксидантная активность и борьба с седативным стрессом. В процессе нашей жизнедеятельности в наших митохондриях постоянно накапливаются продукты метаболизма, это реактивные соединения азота и кислорода. Чем дольше человек живет, тем больше он подвержен действию свободных радикалов.

Масло черного тмина. Фото: Freepik

С возрастом человек начинает страдать от того, что его антиоксидантная система перестает выполнять свои функции. В результате чего у человека разрушаются мембраны и внутриклеточные компоненты и ДНК. Это все приводит к преждевременному старению всего организма и нарушения работы иммунной системы.

Антибиотическое действие масла черного тмина

Многочисленные исследования показывают, что масло черного тмина способствует снижению гликированного гемоглобина и уменьшает процессы воспаления. А у людей с сахарным диабетом второго типа падает уровень гликированного гемоглобина и они становятся чувствительными к инсулину.

Противовоспалительное действие

Противовоспалительное действие характерно тем, что применение масла черного тмина уменьшает проявления бронхиальной астмы и остеоартрита. Масло черного тмина останавливает процесс хронического воспаления.

Сколько принимать масла черного тмина

Согласно исследованиям, масло черного тмина необходимо принимать от 1 до 3 граммов в день, однократно или два раза в день. В среднем можно принимать 3 грамма один раз в день после еды. Если принимать масло черного тмина в чистом виде, то 3 грамма будут равны одной чайной ложке.

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