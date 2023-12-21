Рекордсмен по полезным свойствам — масло черного тмина

Почему масло черного тмина должно быть в каждом доме
Черный тмин уже много лет используется, как ценная приправа. Его целебные свойства широко известны с давних времен. Врачи советуют держать масло черного тмина в каждом доме. В этом материале вы узнаете, почему это масло имеет такую ценность для здоровья.
Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.
Пророк Мухаммед советовал держать это масло при себе на все случаи жизни. В настоящее время обострилось внимание к этому препарату. Количество научных публикаций возросло, поскольку ученых стало привлекать изучение полезных свойств черного тмина о которых ранее люди не знали.
Около 30% черного тмина составляет масло. В нем находится около 40 различных действующих веществ из которых самый знаменитый — тимохинон. Остальные это фитостеролы, витамины и другие компоненты.
Чем полезно масло черного тмина
Первое свойство масло черного тмина — это антиоксидантная активность и борьба с седативным стрессом. В процессе нашей жизнедеятельности в наших митохондриях постоянно накапливаются продукты метаболизма, это реактивные соединения азота и кислорода. Чем дольше человек живет, тем больше он подвержен действию свободных радикалов.
С возрастом человек начинает страдать от того, что его антиоксидантная система перестает выполнять свои функции. В результате чего у человека разрушаются мембраны и внутриклеточные компоненты и ДНК. Это все приводит к преждевременному старению всего организма и нарушения работы иммунной системы.
Антибиотическое действие масла черного тмина
Многочисленные исследования показывают, что масло черного тмина способствует снижению гликированного гемоглобина и уменьшает процессы воспаления. А у людей с сахарным диабетом второго типа падает уровень гликированного гемоглобина и они становятся чувствительными к инсулину.
Противовоспалительное действие
Противовоспалительное действие характерно тем, что применение масла черного тмина уменьшает проявления бронхиальной астмы и остеоартрита. Масло черного тмина останавливает процесс хронического воспаления.
Сколько принимать масла черного тмина
Согласно исследованиям, масло черного тмина необходимо принимать от 1 до 3 граммов в день, однократно или два раза в день. В среднем можно принимать 3 грамма один раз в день после еды. Если принимать масло черного тмина в чистом виде, то 3 грамма будут равны одной чайной ложке.
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