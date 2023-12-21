Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Почему масло черного тмина должно быть в каждом доме arrow

Почему масло черного тмина должно быть в каждом доме

21 декабря 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Рекордсмен по полезным свойствам — масло черного тмина
Масло черного тмина. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Черный тмин уже много лет используется, как ценная приправа. Его целебные свойства широко известны с давних времен. Врачи советуют держать масло черного тмина в каждом доме. В этом материале вы узнаете, почему это масло имеет такую ценность для здоровья. 

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик

Читайте также:

Пророк Мухаммед советовал держать это масло при себе на все случаи жизни. В настоящее время обострилось внимание к этому препарату. Количество научных публикаций возросло, поскольку ученых стало привлекать изучение полезных свойств черного тмина о которых ранее люди не знали. 

Около 30% черного тмина составляет масло. В нем находится около 40 различных действующих веществ из которых самый знаменитый — тимохинон. Остальные это фитостеролы, витамины и другие компоненты. 

Чем полезно масло черного тмина 

Первое свойство масло черного тмина — это антиоксидантная активность и борьба с седативным стрессом. В процессе нашей жизнедеятельности в наших митохондриях постоянно накапливаются продукты метаболизма, это реактивные соединения азота и кислорода. Чем дольше человек живет, тем больше он подвержен действию свободных радикалов. 

null
Масло черного тмина. Фото: Freepik

С возрастом человек начинает страдать от того, что его антиоксидантная система перестает выполнять свои функции. В результате чего у человека разрушаются мембраны и внутриклеточные компоненты и ДНК. Это все приводит к преждевременному старению всего организма и нарушения работы иммунной системы. 

Антибиотическое действие масла черного тмина 

Многочисленные исследования показывают, что масло черного тмина способствует снижению гликированного гемоглобина и уменьшает процессы воспаления. А у людей с сахарным диабетом второго типа падает уровень гликированного гемоглобина и они становятся чувствительными к инсулину. 

Противовоспалительное действие 

Противовоспалительное действие  характерно тем, что применение масла черного тмина уменьшает проявления бронхиальной астмы и остеоартрита. Масло черного тмина останавливает процесс хронического воспаления. 

Сколько принимать масла черного тмина 

Согласно исследованиям, масло черного тмина необходимо принимать от 1 до 3 граммов в день, однократно или два раза в день. В среднем можно принимать 3 грамма один раз в день после еды. Если принимать масло черного тмина в чистом виде, то 3 грамма будут равны одной чайной ложке. 

Ранее мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента. 

Также мы писали о том, чем полезен булгур и как правильно его готовить. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме