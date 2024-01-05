Лавровый лист необходимо доставать из блюда

Ларовый лист. Фото: Freepik

Всегда считалось, что если в тарелке попался лавровый лист, тому скоро придет письмо. Но мало кто знает, что по правилам приготовления, лавровый лист обязательно нужно доставать из готового блюда.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

Читайте также:

Как использовать лавровый лист

Лавровый лист достаточно добавить в блюда за пять минут до готовности а затем вынуть. За это время он успеет отдать свой аромат, но не добавить горечи. Если же листья оставить в блюде, тогда он отдаст очень много горечи и испортит вкус.

Лавровый лист. Фото: Freepik

Правила использования специй

Практически у всех пряностей есть свои правила использования. Чтобы сохранить вкус и пользу специй необходимо класть их натуральном виде. Чем крупнее специи, тем раньше их нужно добавлять в блюдо. которое готовится.

Измельченные приправы добавляйте в самом конце приготовления. В начале приготовления добавляйте душистый перец, кардамон и корицу. . В середине добавляйте черный перец, тмин, фенхель, зеленый кардамон.

Срок хранения целых не измельченных специй один-два года. Более двух лет выдерживает только корица, гвоздика и мускатный орех. Если приправа или пряность были перемолоты, то срок хранения сокращается до шести месяцев. Если специи потеряли цвет, тогда от них нужно избавиться, пользы от них никакой не будет.

Запах специй также является показателем качества. Насыщенный и приятный аромат исходящий из открытого контейнера, знак того, что приправа свежая. Особенно полезно использовать специи зимой, когда не хватает солнца, мало витаминов и макроэлементов. Приправы также отлично заменяют соль при бессолевой диете.

Ранее мы писали про сушеный чеснок — польза и вред для организма.

Также мы писали про простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа.