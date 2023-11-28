Что можно есть в Новый год Дракона 2024

Новогодний стол. Фото: Freepik

Новый 2024 год будет под покровительством Зеленого Дракона. Мы уже писали, о том, что приготовить к праздничному столу, чтобы привлечь богатство и благополучие в новом году. Но советуем также ознакомиться с информацией о продуктах, которых не должно быть на новогоднем столе.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Мясо кролика

Мясо кролика категорически нельзя подавать на праздничный стол в 2024 году. Кролик считается противоположным знаком Дракону, и символ года точно не одобрит такого соседства.

Репчатый или зеленый лук

Лук символизирует разрыв отношений, поэтому ни в коем случае не надо готовить луковые нарезки, салаты или луковый суп. Специально выделять лук на застолье нельзя. Также на стол лучше не класть зеленый лук перьями, его можно добавить совсем немного в салат или другие блюда.

Репчатый лук. Фото: Freepik

Грибы

Также на новогодний стол не рекомендуется подавать грибы ни в каком виде. Грибы это символ разочарований и забот. Совсем немного можно добавить в какой-то салат, но все же лучше отказаться от этой затеи.

Грибы в тарелке. Фото: Freepik

Белый перец

Есть такая специя, как белый перец. Его категорически нельзя использовать, поскольку он символизирует ссоры.

Курица

Курица является символом бедности, поэтому не рекомендуется ее подавать на новогодний стол. Лучше заменить на индейку или утку.

Запеченная курица. Фото: Freepik

Киви

Киви это единственное исключение из всех фруктов в новогоднем меню, потому что у Дракона с ним не сложились отношения.

Блюда, которые символизирует бедность

На новогодний стол нельзя ставить блюда, которые символизируют бедность. Например пицца или лапша быстрого приготовления. Лучше отказаться от подобных блюд и продуктов. Также не рекомендуется использовать полуфабрикаты или блюда трехдневной давности.

Копченые колбасы и консервированная рыба

Лучше отказаться от салатов с копченой колбасой или консервированной рыбой. Дракон любит только свежие продукты.

Блюда "фламбэ"

Категорически использовать блюда, которые перед подачей нужно поджигать. Дракон такого не потерпит.

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

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