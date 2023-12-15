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Чем полезен холодец для организма — новогоднее блюдо украинцев

15 декабря 2023 13:01
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Есть в холодце коллаген
Холодец на тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Холодец готовят из мяса и костей. Он является очень полезным, поскольку в нем содержатся вещества, которые укрепляют кости и улучшают состояние кожи. Его принято готовить зимой, поскольку он отлично согревает, несмотря на то, что подается в холодном виде. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Целебные свойства холодца 

В основном холодец состоит из большого количества мяса. Полезен тем, что он питательный, сытный, и придает силы организму. Но главный его плюс в том, что благодаря своему составу, он имеет свойства оказывать благотворное влияние на многие органы. 

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Холодец из мяса. Фото: Freepik

Самый полезный компонент холодца это коллаген, который является строительным материалом для клеток и соединительных тканей нашего организма. Этот белок замедляет процессы старения и укрепляет кости. Также коллаген выводит токсины из организма, влияет на эластичность тканей и упругость кожи. 

Полезные компоненты холодца: 

  • коллаген;
  • желатин;
  • лизин;
  • глицин;
  • витамины группы В;
  • ританол; 
  • фосфор;
  • фтор;
  • калий;
  • сера; 
  • медь. 

Желатин в холодце благотворно влияет на суставы, а лизин влияет на усвоение кальция и борется с вирусами.

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Холодец на тарелке. Фото: Freepik

Также в холодце содержится глицин, который улучшает работу головного мозга и стабилизирует работу нервной системы. Он также положительно влияет на сон. Витамины группы В способствуют выработке гемоглобина, а ритинол укрепляет иммунитет  и успешно борется с инфекциями. 

Многие спортсмены включают холодец в свой рацион из-за его влияния на физическую активность и подвижность. Есть также информация о том, что холодец очень полезен для мужского здоровья.

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