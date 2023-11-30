Что такое булгур

Булгур в тарелке. Фото: Freepik

Внести разнообразие в ваш рацион способна крупа булгур. Эта крупа не настолько популярна как та же гречка или рис, но тем не менее булгур имеет очень приятный вкус, при этом имеет полезные свойства.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Полезные свойства булгура

Булгур добывают методом переработки пшеницы. Специальный метод обработки позволяет сохранить множество полезных микроэлементов и витаминов. Сначала зерна пшеницы обрабатываются при использовании пара, после чего они высушиваются и очищаются от оболочек.

Эта каша отлично сочетается с мясом и рыбой. Внешне булгур очень похож на кукурузную крупу. Его получают из твердых сортов пшеницы. Огромный плюс этой крупы в том, что при варке ее количество увеличивается в несколько раз. Именно поэтому булгур очень экономичен и доступный.

Булгур в тарелке. Фото: Freepik

Решив попробовать булгур, вы наверняка пожелаете включить его в свой рацион. Начав свой день с завтрака с булгуром, вы получите много энергии.

Помимо полезных свойств, булгур о большой скоростью насыщает и очищает кишечник. Он отлично налаживает работу пищеварения. При минимальной обработке крупы можно сохранить все полезные свойства.

Как готовить булгур

Булгур не разваривается даже при продолжительной тепловой обработке, а это значит, что эту кашу просто невозможно испортить и приготовить не правильно.

Варить булгур нужно 15 или 20 минут под закрытой крышкой на слабом огне, не размешивая. Вся вода должна выпариться.

Чем полезен булгур

Булгур отлично поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Крупа обеспечивает организм достаточным количеством витамина В6 и фолиевой кислотой. Эти компоненты улучшает состояние сосудов и уменьшает риск инфарктов.

Крупа булгур. Фото: Freepik

Булгур помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре. Растительные волокна не растворяются и улучшают перистальтике кишечника, при этом уменьшают нагрузку на печень. Булгур хорошо регулирует уровень глюкозы в крови.

Большое количество магния в крупе, помогает покрыть его дефицит. Он также хорошо помогает в борьбе с лишним весом.

Имеет высокий индекс глютена

Булгур не рекомендуется уптреблять тем, у кого есть неперносимость глютена. Но при этом польза булгура превышает его противопоказания.

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