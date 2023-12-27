Узнайте, чем на самом деле полезен лимон

Лимоны на столе. Фото: Freepik

Все знают, что лимон полезен и что в нем много витамина С. Но у него и другие полезные свойства. Давайте узнаем, можно ли есть кожуру от лимона и как его лучше использовать в приготовлении различных блюд или просто с чаем.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Чай с лимоном

Чай с лимоном считается отличным средством от простуды, также принято считать, что всего одна долька этого цитрусового принесет много витаминов. В мякоти лимона намного меньше витамина С, чем в петрушке или черной смородине. К тому же горячий чай не лучшая среда для этого витамина.

Чай с лимоном. Фото: Freepik

Польза лимона от простуды кроется в другом, эфирные масла из его корочки содержит множество летучих фенольных соединений, которые обладают антимикробными эффектом.

Но чай с лимоном все равно полезен, поскольку он усиливает действие чайных антиоксидантов катехинов, которые останавливают старение.

Лимоны в тарелке. Фото: Freepik

Лимон действительно обладает тонизирующим свойством, он также способен помочь при тошноте от укачивания.

Эфирные масла способны обеззараживать даже воздух. Он способен обеззараживать воздух, даже если его просто нарезать и положить на стол.

Полезно ли есть кожуру лимонов

Обычно в кожуре фруктов и овощей могут накапливаться различные пестициды. Но как обстоят дела с лимоном? Некоторые лимоны действительно могут содержать бактерии, если лимон не свежий.

А вот пожевать кожуру лимона это тоже самое, что обработать горло антисептическим спреем.

Лимон отлично устраняет неприятные запахи

Лимон является лучшим борцом с неприятным запахом, который люди начинают издавать наевшись, например, чеснока. В лимонном соке есть мощные фенольные соединения, которые работают, как фермент, который помогает переваривать даже чеснок. Чтобы нейтрализовать запах чеснок достаточно всего 10 мл. лимонного сока.

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