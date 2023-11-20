Найшвидший рецепт приготування пиріжків — відео

Домашні пиріжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цьому рецепті використовується дуже швидке тісто "Водолаз". Підходить для будь-якої випічки. Можна приготувати пироги або пиріжки з солодкою чи солоною начинкою. Тісто виходить дуже м'яке та повітряне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко тепле 250 г;

дріжджі сухі швидкодіючі 5 г (або 15 г свіжих дріжджів);

вершкове масло 40 г;

олія 35 г;

сіль 1 ч.л. без гірки;

цукор 80-120 г;

ванільний цукор 10 г;

яйце куряче 1 шт;

борошно близько 500 р.

Для начинки:

сливи великі 7-8 шт;

цукор 15 ч.л;

крохмаль кукурудзяний 2 ч.л.

Для змащування пиріжків:

жовток 1 шт.;

молоко чи вода 2 ч.л.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, 1 ст. цукру та кілька столових ложок борошна.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, вони повинні почати пінитися.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль м'яке вершкове масло. Перемішати і додати частинами борошно, замішуючи м'яке тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наприкінці додати рослинне м'ясо і добре вимісити тісто протягом 5 хвилин.

Тісто у пакеті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пакет олією, покласти в нього тісто. Покласти пакет із тісто в миску з теплою водою. Залишити на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округлити кожну частину в кульку. Накрити харчовою плівкою та залишити 5-10 хвилин.

Зливи для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати сливи на шматочки. Цукор змішати із крохмалем.

Формування пиріжка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну кульку розкотити в коржик, по центру покласти сливи, посипати 1 цукром із крохмалем. Сформувати пиріжок.

Пиріжок зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти всі пиріжки на лист, вистелений пергаментом. Накрити рушником і залишити на 20-30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло.

Пиріжок зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пиріжки жовтком із водою (молоком).

Пиріжки у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів.

Пиріжок зі сливою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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