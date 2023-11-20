Найшвидший рецепт приготування пиріжків — відео

Рецепт унікальних пиріжків та найшвидшого дріжджового тіста "Водолаз"
У цьому рецепті використовується дуже швидке тісто "Водолаз". Підходить для будь-якої випічки. Можна приготувати пироги або пиріжки з солодкою чи солоною начинкою. Тісто виходить дуже м'яке та повітряне.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко тепле 250 г;
- дріжджі сухі швидкодіючі 5 г (або 15 г свіжих дріжджів);
- вершкове масло 40 г;
- олія 35 г;
- сіль 1 ч.л. без гірки;
- цукор 80-120 г;
- ванільний цукор 10 г;
- яйце куряче 1 шт;
- борошно близько 500 р.
Для начинки:
- сливи великі 7-8 шт;
- цукор 15 ч.л;
- крохмаль кукурудзяний 2 ч.л.
Для змащування пиріжків:
- жовток 1 шт.;
- молоко чи вода 2 ч.л.
Спосіб приготування
У тепле молоко додати дріжджі, 1 ст. цукру та кілька столових ложок борошна.
Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, вони повинні почати пінитися.
Додати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль м'яке вершкове масло. Перемішати і додати частинами борошно, замішуючи м'яке тісто.
Наприкінці додати рослинне м'ясо і добре вимісити тісто протягом 5 хвилин.
Змастити пакет олією, покласти в нього тісто. Покласти пакет із тісто в миску з теплою водою. Залишити на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню
Розділити тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округлити кожну частину в кульку. Накрити харчовою плівкою та залишити 5-10 хвилин.
Нарізати сливи на шматочки. Цукор змішати із крохмалем.
Кожну кульку розкотити в коржик, по центру покласти сливи, посипати 1 цукром із крохмалем. Сформувати пиріжок.
Викласти всі пиріжки на лист, вистелений пергаментом. Накрити рушником і залишити на 20-30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло.
Змастити пиріжки жовтком із водою (молоком).
Випікати 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів.
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