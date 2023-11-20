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Рецепт унікальних пиріжків та найшвидшого дріжджового тіста "Водолаз"

20 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найшвидший рецепт приготування пиріжків — відео
Домашні пиріжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті використовується дуже швидке тісто "Водолаз". Підходить для будь-якої випічки. Можна приготувати пироги або пиріжки з солодкою чи солоною начинкою. Тісто виходить дуже м'яке та повітряне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле 250 г;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 5 г (або 15 г свіжих дріжджів);
  • вершкове масло 40 г;
  • олія 35 г;
  • сіль 1 ч.л. без гірки;
  • цукор 80-120 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • яйце куряче 1 шт;
  • борошно близько 500 р.

Для начинки:

  • сливи великі 7-8 шт;
  • цукор 15 ч.л;
  • крохмаль кукурудзяний 2 ч.л.

Для змащування пиріжків:

  • жовток 1 шт.;
  • молоко чи вода 2 ч.л.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, 1 ст. цукру та кілька столових ложок борошна.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, вони повинні почати пінитися.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль м'яке вершкове масло. Перемішати і додати частинами борошно, замішуючи м'яке тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наприкінці додати рослинне м'ясо і добре вимісити тісто протягом 5 хвилин.

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Тісто у пакеті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пакет олією, покласти в нього тісто. Покласти пакет із тісто в миску з теплою водою. Залишити на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округлити кожну частину в кульку. Накрити харчовою плівкою та залишити 5-10 хвилин.

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Зливи для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати сливи на шматочки. Цукор змішати із крохмалем.

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Формування пиріжка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну кульку розкотити в коржик, по центру покласти сливи, посипати 1 цукром із крохмалем. Сформувати пиріжок.

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Пиріжок зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти всі пиріжки на лист, вистелений пергаментом. Накрити рушником і залишити на 20-30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло.

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Пиріжок зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити пиріжки жовтком із водою (молоком).

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Пиріжки у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів.

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Пиріжок зі сливою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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