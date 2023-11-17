Простий рецепт пампушок — відео

Українські пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт надзвичайно смачних українських пампушок. Тісто виходить ніжне, як пух. Всі будуть просити цей рецепт, бо це надзвичайно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

300 мл теплого молока;

1 ст. л. цукру;

2 ч. л. сухих дріжджів (7 г) або 21 г свіжих ;

500 г пшеничного борошна;

10 г солі;

1 яйце кімнатної температури;

40 г розтопленого вершкового масла (теплого).

Для змащування:

50 г вершкового масла;

4 зубчики часнику;

зелень кропу та петрушки до смаку;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно до 300 мл теплого молока додати столову ложку цукру та 7 грамів сухих дріжджів. Все ретельно перемішати та залишити за кімнатної температури на 10-15 хвилин.

Приготування опари. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер можна замішувати тісто. До чаші міксера висипаємо 500 грамів пшеничного борошна та 10 грамів солі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо опару, одне яйце кімнатної температури та 40 грамів теплого розтопленого вершкового масла. Все ретельно перемішати та замісити тісто. Якщо ви замішуєте тісто руками, це потрібно робити протягом 10-15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

З тіста робимо кульку, кладемо до миски та залишаємо в теплому місці на одну годину.

Приготування пампушок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім натискаємо на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Викладаємо на стіл та розрізаємо на 12 частин.

Приготування пампушок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Формуємо пампушки та викладаємо в форму для запікання.

Пампушки під плівкою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накриваємо пампушки, які потрібно попередньо змастити олією, харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 30 хвилин.

Пампушки перед запіканням. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім змащуємо пампушки яєчно-молочною масою.

Вершкове масло, часник та зелень. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запікаємо пампушки за температури 180 градусів протягом 20-22 хвилин.

Пампушки та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом до м'якого вершкового масла додаємо зелень та часник. Все ретельно перемішати.

Готові пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готові пампушки змащуємо вершковим маслом з часником та зеленню.

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