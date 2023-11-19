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Рецепт смачного салату "Ідеал" — обов'язково збережіть на свята

19 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Всі в шоці, який смачний салат – відео рецепт
Святковий салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт салату просто ідеальний для святкового столу. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою, ваші гості точно оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка 2 половинки;
  • яйця 5 шт.;
  • огірок 1 великий;
  • цибуля зелена пучок;
  • цибуля ріпчаста 1 шт;
  • сир 200 г;
  • майонез 3-4 ст. (або сметана);
  • сіль;
  • перець.

Для маринаду:

  • сіль 0.5 ст.л;
  • цукор 2 ст.
  • оцет 3 ст. (яблучний);
  • вода 100мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Додаємо оцет, заливаємо окропом і залишаємо маринуватися.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.

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Курка та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До курячої грудки додаємо свіжий огірок та відварені яйця.

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Яйця та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо мариновану цибулю і наприкінці натертий сир.

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Додавання тертого сиру. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати, додати сіль і заправити майонезом або сметаною.

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Заправка для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такий салат виходить дуже смачним і при цьому ситним. Подавати можна у будь-якому посуді.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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