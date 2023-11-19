Всі в шоці, який смачний салат – відео рецепт

Рецепт смачного салату "Ідеал" — обов'язково збережіть на свята
Цей рецепт салату просто ідеальний для святкового столу. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою, ваші гості точно оцінять.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- куряча грудка 2 половинки;
- яйця 5 шт.;
- огірок 1 великий;
- цибуля зелена пучок;
- цибуля ріпчаста 1 шт;
- сир 200 г;
- майонез 3-4 ст. (або сметана);
- сіль;
- перець.
Для маринаду:
- сіль 0.5 ст.л;
- цукор 2 ст.
- оцет 3 ст. (яблучний);
- вода 100мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю. Додаємо оцет, заливаємо окропом і залишаємо маринуватися.
Далі потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.
До курячої грудки додаємо свіжий огірок та відварені яйця.
Додаємо мариновану цибулю і наприкінці натертий сир.
Все ретельно перемішати, додати сіль і заправити майонезом або сметаною.
Такий салат виходить дуже смачним і при цьому ситним. Подавати можна у будь-якому посуді.
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