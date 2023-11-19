Всі в шоці, який смачний салат – відео рецепт

Святковий салат. Фото: Freepik

Цей рецепт салату просто ідеальний для святкового столу. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою, ваші гості точно оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча грудка 2 половинки;

яйця 5 шт.;

огірок 1 великий;

цибуля зелена пучок;

цибуля ріпчаста 1 шт;

сир 200 г;

майонез 3-4 ст. (або сметана);

сіль;

перець.

Для маринаду:

сіль 0.5 ст.л;

цукор 2 ст.

оцет 3 ст. (яблучний);

вода 100мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Додаємо оцет, заливаємо окропом і залишаємо маринуватися.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати курячу грудку на невеликі кубики.

Курка та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До курячої грудки додаємо свіжий огірок та відварені яйця.

Яйця та огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо мариновану цибулю і наприкінці натертий сир.

Додавання тертого сиру. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати, додати сіль і заправити майонезом або сметаною.

Заправка для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такий салат виходить дуже смачним і при цьому ситним. Подавати можна у будь-якому посуді.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.