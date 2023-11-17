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Рецепт шоколадної ковбаси для дітей із сухофруктами та горіхами

17 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисні солодощі для дітей — відео рецепт
Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ласощі родом із дитинства, останнім часом усі згадали про шоколадну ковбасу та почали її готувати. Готується дуже просто та швидко, а виходить дуже смачно. Побалуйте своїх близьких натуральними солодощами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • смажений фундук 70 г;
  • печиво пісочне шоколадне 180 г;
  • в'ялена журавлина 40 г;
  • в'ялене манго 40 г;
  • цукор 50 г;
  • сіль;
  • молоко 60 г;
  • какао 40 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • цукрова пудра для прикраси.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у порошок, частково залишивши шматочки.

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Печиво для рецепту. Фото: YouTube @evadaren

Молоко та вершкове масло підігріти. Горіхи трохи подрібнити у ступці.

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Подрібнене печиво. Фото: YouTube @evadaren

Поєднати в мисці всі інгредієнти, окрім пудри, і акуратно перемішати.

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Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @evadaren

Викласти масу на дошку, застелену харчовою плівкою та сформувати ковбаску. 

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Приготування шоколадної ковбаси. Фото: YouTube @evadaren

Загорнути в плівку та відправити на пару годин або на ніч у холодильник.

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Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren

Готову ковбаску обваляти в цукровій пудрі і за бажання обв'язати ниткою.

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Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren

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