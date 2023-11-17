Корисні солодощі для дітей — відео рецепт

Рецепт шоколадної ковбаси для дітей із сухофруктами та горіхами
Ласощі родом із дитинства, останнім часом усі згадали про шоколадну ковбасу та почали її готувати. Готується дуже просто та швидко, а виходить дуже смачно. Побалуйте своїх близьких натуральними солодощами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- смажений фундук 70 г;
- печиво пісочне шоколадне 180 г;
- в'ялена журавлина 40 г;
- в'ялене манго 40 г;
- цукор 50 г;
- сіль;
- молоко 60 г;
- какао 40 г;
- вершкове масло 100 г;
- цукрова пудра для прикраси.
Спосіб приготування
Печиво подрібнити у порошок, частково залишивши шматочки.
Молоко та вершкове масло підігріти. Горіхи трохи подрібнити у ступці.
Поєднати в мисці всі інгредієнти, окрім пудри, і акуратно перемішати.
Викласти масу на дошку, застелену харчовою плівкою та сформувати ковбаску.
Загорнути в плівку та відправити на пару годин або на ніч у холодильник.
Готову ковбаску обваляти в цукровій пудрі і за бажання обв'язати ниткою.
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