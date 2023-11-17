Корисні солодощі для дітей — відео рецепт

Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren

Ласощі родом із дитинства, останнім часом усі згадали про шоколадну ковбасу та почали її готувати. Готується дуже просто та швидко, а виходить дуже смачно. Побалуйте своїх близьких натуральними солодощами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

смажений фундук 70 г;

печиво пісочне шоколадне 180 г;

в'ялена журавлина 40 г;

в'ялене манго 40 г;

цукор 50 г;

сіль;

молоко 60 г;

какао 40 г;

вершкове масло 100 г;

цукрова пудра для прикраси.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у порошок, частково залишивши шматочки.

Печиво для рецепту. Фото: YouTube @evadaren

Молоко та вершкове масло підігріти. Горіхи трохи подрібнити у ступці.

Подрібнене печиво. Фото: YouTube @evadaren

Поєднати в мисці всі інгредієнти, окрім пудри, і акуратно перемішати.

Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @evadaren

Викласти масу на дошку, застелену харчовою плівкою та сформувати ковбаску.

Приготування шоколадної ковбаси. Фото: YouTube @evadaren

Загорнути в плівку та відправити на пару годин або на ніч у холодильник.

Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren

Готову ковбаску обваляти в цукровій пудрі і за бажання обв'язати ниткою.

Шоколадна ковбаса. Фото: YouTube @evadaren

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