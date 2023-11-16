Корисний та простий салат на свято — відео рецепт

Рецепт салату з буряком, апельсином та фетою
Рецепт смачного легкого салату, який виходить дуже соковитим. Обов'язково спробуйте приготувати, і цей рецепт стане одним із улюблених. Переконайтеся у цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- буряк варений (запечений) 1 шт.;
- апельсин 1 шт.;
- фета 100 г;
- рукола 60 г;
- смажене гарбузове насіння 50 г.
Для заправки:
- олія 5 ст.л.;
- гірчиця зерниста 3 ст.л.;
- мед 2 ст.л.;
- лимонний сік 2 ст.л.;
- сіль;
- мелений чорний перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати буряки слайсами і викласти на тарілку.
Далі потрібно додати вимиту та висушену руколу.
Потім потрібно очистити апельсин, нам знадобиться лише м'якоть.
Сегментами нарізати в салат і наостанок вичавити сік.
Залишилося додати до всіх інгредієнтів сир фета та заправити. Посипати гарбузовим насінням і можна подавати до столу.
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