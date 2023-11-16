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Рецепт салату з буряком, апельсином та фетою

16 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний та простий салат на свято — відео рецепт
Салат із буряком. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачного легкого салату, який виходить дуже соковитим. Обов'язково спробуйте приготувати, і цей рецепт стане одним із улюблених. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений (запечений) 1 шт.;
  • апельсин 1 шт.;
  • фета 100 г;
  • рукола 60 г;
  • смажене гарбузове насіння 50 г.

Для заправки:

  • олія 5 ст.л.;
  • гірчиця зерниста 3 ст.л.;
  • мед 2 ст.л.;
  • лимонний сік 2 ст.л.;
  • сіль;
  • мелений чорний перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати буряки слайсами і викласти на тарілку.

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Нарізання буряка. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно додати вимиту та висушену руколу.

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Додавання руколи. Фото: YouTube @evadaren

Потім потрібно очистити апельсин, нам знадобиться лише м'якоть.

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Додавання апельсину. Фото: YouTube @evadaren

Сегментами нарізати в салат і наостанок вичавити сік.

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Додавання сиру та заправки. Фото: YouTube @evadaren

Залишилося додати до всіх інгредієнтів сир фета та заправити. Посипати гарбузовим насінням і можна подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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