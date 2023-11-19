Дуже смачний і простий рецепт драників — відео

Домашні драніки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

А ви знаєте, що справжні драники чи деруни готуються виключно з картоплі та цибулі без додавання яєць та борошна? Пропонуємо смачний і простий рецепт саме драників, а не картопляних оладок. Щоб драники не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад), але найкраще їсти драники одразу, тоді вони просто не встигнуть потемніти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля 500 гр;

цибуля 1 шт. (близько 175 гр);

сіль;

сметана 1 ст.

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти картоплю на дрібній тертці разом із цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти.

Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно посолити. За бажанням можна додати сметану, щоб драники, коли охолонуть, не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді драники найсмачніші.

Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати зайвій рідині стекти через сито, залишивши у такому положенні хвилин на 5-10.

Рідина з картоплі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рідину злити, а крохмаль, що осів на дні миски, додати знову в картопля з цибулею.

Драники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити на олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Смажені драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові драники викласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

Драники зі сметаною. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати зі сметаною чи іншими соусами за бажанням.

Текстура драників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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