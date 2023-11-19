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Рецепт правильних драників без яєць та борошна за п'ять хвилин

19 листопада 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний і простий рецепт драників — відео
Домашні драніки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

А ви знаєте, що справжні драники чи деруни готуються виключно з картоплі та цибулі без додавання яєць та борошна? Пропонуємо смачний і простий рецепт саме драників, а не картопляних оладок. Щоб драники не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад), але найкраще їсти драники одразу, тоді вони просто не встигнуть потемніти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля 500 гр;
  • цибуля 1 шт. (близько 175 гр);
  • сіль;
  • сметана 1 ст.
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти картоплю на дрібній тертці разом із цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти.

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Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно посолити. За бажанням можна додати сметану, щоб драники, коли охолонуть, не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді драники найсмачніші.

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Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати зайвій рідині стекти через сито, залишивши у такому положенні хвилин на 5-10.

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Рідина з картоплі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рідину злити, а крохмаль, що осів на дні миски, додати знову в картопля з цибулею.

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Драники на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити на олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

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Смажені драники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові драники викласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

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Драники зі сметаною. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати зі сметаною чи іншими соусами за бажанням.

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Текстура драників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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