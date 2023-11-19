Дуже смачний і простий рецепт драників — відео

Рецепт правильних драників без яєць та борошна за п'ять хвилин
А ви знаєте, що справжні драники чи деруни готуються виключно з картоплі та цибулі без додавання яєць та борошна? Пропонуємо смачний і простий рецепт саме драників, а не картопляних оладок. Щоб драники не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад), але найкраще їсти драники одразу, тоді вони просто не встигнуть потемніти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля 500 гр;
- цибуля 1 шт. (близько 175 гр);
- сіль;
- сметана 1 ст.
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти картоплю на дрібній тертці разом із цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти.
Далі потрібно посолити. За бажанням можна додати сметану, щоб драники, коли охолонуть, не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді драники найсмачніші.
Дати зайвій рідині стекти через сито, залишивши у такому положенні хвилин на 5-10.
Рідину злити, а крохмаль, що осів на дні миски, додати знову в картопля з цибулею.
Смажити на олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
Готові драники викласти на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
Подавати зі сметаною чи іншими соусами за бажанням.
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