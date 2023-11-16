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Рецепт пиріжків, які тануть в роті — неймовірне тісто

16 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Фантастичний рецепт неймовірного тіста для пиріжків — відео
Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Фантастичний рецепт улюбленого, неймовірного, універсального тіста. Ця випічка просто тане в руках, а ще ви дізнаєтесь, як приготувати дуже швидку смачну начинку з яблук.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачне життя

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Вам знадобиться: 

  • яблука 700 г;
  • цукор 4 ст. л.;
  • сік лимону 2 ст. л.

Для опари: 

  • цукор 1 ст.л.;
  • борошно 2 ст. л;
  • окріп 150 мл;
  • кефір 150 мл;
  • сода 1/3 ч. л.;
  • дріжджі 20 г.

Для тіста: 

  • яйце;
  • цукор 130 г;
  • сіль 1 ч. л.;
  • ванілін 1 г або пакетик ванільного цукру;
  • олія 100 мл;
  • борошно 500 г (кількість може трішки відрізнятись в залежності від вологості борошна).

Для скоринки:

  • яйце + 1 ст. л. молока або води.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на крупній тертці подрібнюємо яблука. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @Smahnezitty

Яблука перекладаємо на розігріту пательню, додаємо цукор та дві ложки соку лимона. Все перемішати та тушкувати протягом кількох хвилин. 

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Яблука на пательні. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далі додаємо шматок вершкового масла. Начинка готова. Тепер підготуємо тісто. В миску додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки борошна. Все залити окропом та швидко перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Залишаємо постояти на 2-3 хвилини. Далі вливаємо кефір. До отриманої суміші додаємо дріжджі. Все ретельно перемішати та залишити на 15 хвилин. Також додаємо дрібку соди. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

До опари додаємо одне яйце, сіль, цукор та ванілін. Також додаємо рафіновану олію. Всипаэмо борошно — це потрібно зробити поступово. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далі починаємо вимішувати тісто протягом 5-7 хвилин. 

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @Smahnezitty

Накриваємо тісто та залишаємо. Перекладаємо його на стіл. Присипаємо все борошном. 

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @Smahnezitty

Формуємо з тіста батон та розподіляємо на частини. Даємо відпочити кілька хвилин. 

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Пиріжки на пергаменті. Фото: YouTube @Smahnezitty

Починаємо формувати пиріжки. Перекладаємо їх на пергамент та даємо відпочити 30-40 хвилин, потім змащуємо яєчною сумішшю. 

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Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Випікати у попередньо розігрітій духовці, на середньому рівні за температури 180 градусів, режим верх-низ 15-20 хвилин.

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Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty

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