Рецепт простого та смачного торта — відео

Рецепт найніжнішого млинцевого торта зі сметанною заливкою та вишнею
Неймовірно смачний та красивий десерт, ви просто зобов'язані його спробувати. Для основи знадобляться млинці на ряжанці. Але ви можете взяти свій улюблений рецепт млинців.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- ряжанка 750 г;
- вершки 10% 300 мл;
- борошно пшеничне 300 г;
- олія рослинна 3 ст. л.;
- сіль;
- цукор 2-3 ст. л.;
- сода 1 ч. л.;
- какао 50 г;
- сковорода діаметром 24 см.
Для приготування крему:
- сметана 20% 650 г;
- желатин 20 г;
- цукрова пудра 150 г;
- молоко 150 мл;
- ванільний екстракт 1 ч. л.;
- вишня без кісточок (можна заморожені) 400 г;
- цукор 3-4 ст. л.;
- крохмаль 1 ст. л.;
- чорний шоколад для прикраси.
Спосіб приготування
Теплу ряжанку змішати з содою, сіллю та цукром і залишити на 15 хв. Додати борошно, какао і ретельно розмішати, додати вершки, що закипають, і ще раз ретельно розмішати.
Останнім етапом вмішати олію. Якщо є час, дати постояти ще 10-15 хв. Випікати на добре розігрітій сковороді.
Вишню проварити 15 хв з цукром. Крохмаль змішати з парою столових ложок води та вилити у вишню. Проварити до загустіння кілька хвилин і прибрати з вогню. У каструлю налити молоко і додати желатин, розмішати і дати настоятися 10-15 хв.
Змішати сметану та цукрову пудру, додати ваніль. Молоко з желатином прогріти на середньому вогні до розчинення (не кип'ятити!) і обережно додати в сметанний крем.
Тепер починаємо збирати торт. Беремо роз'ємну форму діаметром 19 см, по бортику викладаємо ацетатну плівку.
На дно кладемо млинець і змащуємо парою столових ложок крему. Далі в центр кожного млинця кладемо 2-3 с. л. крему та 1 ст. л. вишні.
Згорнувши мішечком, укладаємо по всьому діаметру форми. Формуємо швидко та акуратно.
На верхівки щільно покладених мішечків викладаємо залишок вишні та виливаємо залишок крему.
Відправляємо до холодильника для застигання на 3-4 години, в ідеалі — на ніч.
Викладаємо торт на блюдо та прикрашаємо натертим на дрібній тертці шоколадом.
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