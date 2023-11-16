Дуже вдалий рецепт моркви по-корейськи.

Морква по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт хрусткої моркви по-корейськи. Вона виходить така сама, як і на ринку. Соковита, часникова та дуже ароматна, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

морква 750 г (вже очищена);

часник 5 зубчиків;

невелика цибулина;

гострий червоний перець 1 ч.л.;

сіль 1 ч.л. без гірки;

коріандр 1 ч.л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше виходить);

цукор 1,5-2 ч.л. (залежно від солодощі моркви);

оцет 6% 1 ст.

рослинна рафінована олія 75 мл.

Спосіб приготування

Натерти моркву на тертку для корейської моркви. Додати цукор та сіль, добре перемішати.

Натерта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією цукру та солі морква пустить сік, його можна злити, але краще залишити, так морквина соковитіша.

Морква та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати довільно й обсмажити на олії до золотистості.

Нарізану цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибуля не додається в саму моркву, а використовується лише для того, щоб ароматизувати олію.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зібрати моркву в гірку, зробити невелике заглиблення, в нього висипати червоний гострий перець, коріандр, залити гарячою рослинною олією (цибулю прибрати попередньо).

Додавання часнику. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат. Рекомендуємо брати коріандр у зернах і подрібнити будь-яким зручним для вас способом. Повірте, так він набагато ароматніший, ніж подрібнений пил, який продається в пакетиках.

Морква по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати подрібнений часник та оцет, перемішати, поставити в холодильник до повного охолодження щонайменше на 4 години.

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