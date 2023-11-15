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Рецепт дуже смачної лінивої запіканки з картоплі

15 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Лінивий панський дерун — відео рецепт
Картопляна запіканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт — щось середнє між картопляним пирогом та дерунами. Готується просто, але при цьому виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг картоплі;
  • 2 яйця;
  • 2 ст.л. муки;
  • 0,5 ч.л. куркуми;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубці часнику;
  • сіль, перець до смаку;
  • приправи за бажанням.

Начинка (на ціле деко):

  • 300 г шампіньйонів;
  • 500 г фаршу;
  • 2 цибулини;
  • 70 мл олії;
  • сіль;
  • перець.

Для підливи:

  • 1 цибулина;
  • 3-4 шт. шампіньйонів;
  • 2-3 ст.л. сметани;
  • 1 -2 ст.л. борошна;
  • 200 мл молока;
  • сіль;
  • перець;
  • вода. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти картоплю. Це можна зробити будь-яким зручним способом. 

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Натерта картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До картоплі додаємо тертий часник та цибулю. 

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Додавання яєць та спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На один кілограм картоплі додаємо 2 яйця та дві столові ложки борошна. 

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Картопляна суміш. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Додаємо улюблені спеції та сіль. Для гарного кольору можна додати куркуми. Все ретельно перемішати. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Застеляємо деко пергаментом, змащуємо олією. 

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Гриби на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Викладаємо картопляну масу на деко. Запікати дерун за температури 180 градусів протягом 1 години. 

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Додавання вершків. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер приготуємо начинку. Для цього дрібно нарізаємо цибулю та відправляємо на пательню. 

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарізаємо печериці та дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі. 

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Додавання вершків. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На другу пательню перекладаємо половину начинки. 

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Додавання начинки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На одну пательню додаємо фарш, все ретельно перемішати. 

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Додавання сиру. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На другу пательню додаємо суміш з борошна, молока та сметани. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тим часом дістаємо картопляний дерун та кладемо зверху начинку з печерицями та фаршем. Зверху натираємо твердий сир. Ставимо в духовку, поки не розплавиться сир. 

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Запіканка з підливою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Дістаємо дерун та подаємо з грибною підливою. Виходить дуже смачно. 

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрусткий картопляний коржик на сковороді — дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткий картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.

Також ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом. 

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