Лінивий панський дерун — відео рецепт

Картопляна запіканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Цей рецепт — щось середнє між картопляним пирогом та дерунами. Готується просто, але при цьому виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

2 яйця;

2 ст.л. муки;

0,5 ч.л. куркуми;

1 цибулина;

2 зубці часнику;

сіль, перець до смаку;

приправи за бажанням.

Начинка (на ціле деко):

300 г шампіньйонів;

500 г фаршу;

2 цибулини;

70 мл олії;

сіль;

перець.

Для підливи:

1 цибулина;

3-4 шт. шампіньйонів;

2-3 ст.л. сметани;

1 -2 ст.л. борошна;

200 мл молока;

сіль;

перець;

вода.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю. Це можна зробити будь-яким зручним способом.

Натерта картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

До картоплі додаємо тертий часник та цибулю.

Додавання яєць та спецій. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На один кілограм картоплі додаємо 2 яйця та дві столові ложки борошна.

Картопляна суміш. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Додаємо улюблені спеції та сіль. Для гарного кольору можна додати куркуми. Все ретельно перемішати.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Застеляємо деко пергаментом, змащуємо олією.

Гриби на пательні. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Викладаємо картопляну масу на деко. Запікати дерун за температури 180 градусів протягом 1 години.

Додавання вершків. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тепер приготуємо начинку. Для цього дрібно нарізаємо цибулю та відправляємо на пательню.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Нарізаємо печериці та дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі.

Додавання вершків. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На другу пательню перекладаємо половину начинки.

Додавання начинки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На одну пательню додаємо фарш, все ретельно перемішати.

Додавання сиру. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На другу пательню додаємо суміш з борошна, молока та сметани.

Готова запіканка. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Тим часом дістаємо картопляний дерун та кладемо зверху начинку з печерицями та фаршем. Зверху натираємо твердий сир. Ставимо в духовку, поки не розплавиться сир.

Запіканка з підливою. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Дістаємо дерун та подаємо з грибною підливою. Виходить дуже смачно.

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