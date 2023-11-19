Рецепт майонезу на молоці — відео

Домашній майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Для цього майонезу не потрібні яйця. Кілька порад й у вас на столі смачний соус, який підійде для приготування салатів чи інших страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Для приготування майонезу на молоці знадобиться:

молоко 150 мл;

олія 300 гр;

сіль 0,5 ч.л;

цукор 1 ч.л;

гірчиця 1 ч.л;

оцет винний 6% 2 ст.л;

перець чорний мелений до смаку.

Спосіб приготування

У чашу блендера вилиавємо 150 мл молока, воно повинно бути пастеризоване або кип'ячене.

Молоко та рослинна олія. Фото: YouTube @UkraineFood

Вливаємо 300 грамів рослинної олії та переміщуємо блендер на саме дно.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Починаємо збивати, поступово потрібно рухатися блендером нагору.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці, дві столові ложки оцту та мелений чорний перець. Оцет можна замінити на сік лимона.

Готовий майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Ще раз все перебиваємо протягом 15-30 секунд. Такий майонез завжди виходить густим та з приємною консистенцією.

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.