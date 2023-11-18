Рецепт домашнього майонезу — відео

Домашній майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Ви дізнаєтесь, як приготувати ідеальний домашній майонез без зайвих слів. Такий домашній соус стане у нагоді при приготуванні салатів та інших страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться для майонезу на курячих яйцях:

олія 250 г;

яйце 1 шт.;

сіль 0,5 ч.л.;

цукор 1 ч.л.;

гірчиця 1 ч.л.;

оцет винний 6% 1 ст.л.;

перець чорний мелений до смаку.

Для приготування майонезу на перепелиних яйцях:

яйця перепелині 5 шт.;

олія оливкова 250 г;

сіль 0,5 ч.л.;

цукор 1 ч.л.;

гірчиця лагідна 1 ч.л. (можна і без);

оцет винний 6% 1 ст.л;

перець чорний мелений до смаку.

Спосіб приготування

Спочтаку одне куряче яйце відправляємо в чашу блендера.

Рослинна олія. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо рослинну олію. Вона відіграє дуже важливу роль у приготуванні майонеза.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Все збиваємо блендером, його потрібно занурити на саме дно. Не піднімаємо блендер, поки не побачимо, що майонез починає формуватися. По кілька сантиметрів поступово піднімаємо блендер.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Олія та яйце повинні бути однієї температури — або кімнатної, або все з холодильника. Тоді у вас вийде майонез гарної консистенції.

Готовий майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці, столову ложку оцту та мелений чорний перець. Ще раз все перебиваємо протягом 15-30 секунд.

Рецепт майонезу на перепелиних яйцях

У чашу блендера кладемо п'ять перепелиних яєць. Вони мають бути свіжими.

Перепелині яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Відразу додаємо всі спеції, одну чайну ложку цукру, трішки меленого перцю, одну столову ложку винного оцту або сік лимона, пів чайної ложки солі та одну чайну ложку лагідної гірчиці.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Олію поки що не додаємо. Блендером все збиваємо протягом 1-2 хвилин. Коли з'явилася піна поступово додаємо рослинну олію.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @UkraineFood

Блендер утримуємо на дні. Коли нижній шар загустів, починаємо поступово піднімати блендер.

Готовий майонез. Фото: YouTube @UkraineFood

Якщо маса не гусне, можна додати ще одне яйце.

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