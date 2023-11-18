Рецепт домашнього майонезу — відео

Рецепт домашнього майонезу на курячих та перепелиних яйцях
Ви дізнаєтесь, як приготувати ідеальний домашній майонез без зайвих слів. Такий домашній соус стане у нагоді при приготуванні салатів та інших страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться для майонезу на курячих яйцях:
- олія 250 г;
- яйце 1 шт.;
- сіль 0,5 ч.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- гірчиця 1 ч.л.;
- оцет винний 6% 1 ст.л.;
- перець чорний мелений до смаку.
Для приготування майонезу на перепелиних яйцях:
- яйця перепелині 5 шт.;
- олія оливкова 250 г;
- сіль 0,5 ч.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- гірчиця лагідна 1 ч.л. (можна і без);
- оцет винний 6% 1 ст.л;
- перець чорний мелений до смаку.
Спосіб приготування
Спочтаку одне куряче яйце відправляємо в чашу блендера.
Додаємо рослинну олію. Вона відіграє дуже важливу роль у приготуванні майонеза.
Все збиваємо блендером, його потрібно занурити на саме дно. Не піднімаємо блендер, поки не побачимо, що майонез починає формуватися. По кілька сантиметрів поступово піднімаємо блендер.
Олія та яйце повинні бути однієї температури — або кімнатної, або все з холодильника. Тоді у вас вийде майонез гарної консистенції.
Далі додаємо одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці, столову ложку оцту та мелений чорний перець. Ще раз все перебиваємо протягом 15-30 секунд.
Рецепт майонезу на перепелиних яйцях
У чашу блендера кладемо п'ять перепелиних яєць. Вони мають бути свіжими.
Відразу додаємо всі спеції, одну чайну ложку цукру, трішки меленого перцю, одну столову ложку винного оцту або сік лимона, пів чайної ложки солі та одну чайну ложку лагідної гірчиці.
Олію поки що не додаємо. Блендером все збиваємо протягом 1-2 хвилин. Коли з'явилася піна поступово додаємо рослинну олію.
Блендер утримуємо на дні. Коли нижній шар загустів, починаємо поступово піднімати блендер.
Якщо маса не гусне, можна додати ще одне яйце.
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