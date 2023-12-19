Ці поради допоможуть дізнатися, чи справжня червона ікра

Червона ікра. Фото: Freepik

Напередодні новорічних свят дедалі більше людей йдуть у супермаркет за червоною ікрою. Але багато хто знає, що зустрічаються недобросовісні виробники, які під виглядом червоної ікри можуть продавати зовсім інший продукт. Як відрізнити справжню червону ікру від підробки.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Як зрозуміти, чи справжня червона ікра

Для того щоб зрозуміти, чи справжня червона ікра, потрібно в дві чашки налити гарячу воду. Якщо у воду додати не справжню червону ікру і залишити на якийсь час, можна помітити, що вона почне розчинятися у воді.

Червона ікра. Фото: Freepik

А от якщо ікра не розчиниться, при цьому вода залишається прозорою, а на поверхні з'являються крапельки жиру, це також свідчить про те, що ікра не є справжньою.

Червона ікра. Фото: Freepik

Якщо додати у воду справжню ікру, за рахунок великої кількості білка, у воді відразу ж утворюються білі пластівці.

Це найпростіший спосіб визначити, справжня ікра, що дісталася вам, або лише підробка.

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