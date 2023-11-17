М'які булочки, як пух — відео рецепт

Простий рецепт м'яких булочок до чаю
Це рецепт дуже смачних та м'яких, повітряних булочок. Готується дуже просто, при цьому випічка виходить дуже пишною. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко тепле 200 г;
- цукор 110 г;
- ванільний цукор 20 г;
- сіль 1 ч. л. без гірки;
- яйце 1 шт.;
- вершкове масло 70 г;
- борошно близько 400-450 г;
- дріжджі сухі швидкодіючі 5 г;
- жовток та трохи молока для змащування булочок.
Спосіб приготування
У тепле молоко додати сухі дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості. Добре перемішати.
Накрити харчовою плівкою і залишити у теплому місці на 10-20 хвилин. За цей час опара має добре підрости.
Додати цукор, сіль, ванільний цукор, яйце. Перемішати. Маленькими порціями додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто.
В кінці додати вершкове масло кімнатної температури, вм'яти його в тісто. Вимісити тісто до однорідності протягом 10 хвилин.
Покласти тісто в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці приблизно на одну годину, щоб воно підійшло.
Обім'яти тісто. Розділити на 9 частин вагою близько 90 г кожна. Округлити кожну частину в кульку. Викласти у форму, змащену вершковим маслом.
Розмір форми 23 см на 23 см. Накрити харчовою плівкою та дати булочкам підійти. Час розстойки булочок залежить від температури у приміщенні і може тривати від 30 до 60 хвилин.
Дуже акуратно змастити булочки жовтком, змішаним із молоком, щоб не осадити булочки. Випікати близько 18-20 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Готові булочки перекласти на решітку та дати охолонути до кімнатної температури.
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