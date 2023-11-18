Бюджетний рецепт домашнього хліба — відео

Домашній хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чіабатта — дуже смачний, запашний італійський хліб. Цей вид хліба не вимагає замісу, тому рецепт у домашніх умовах простий і не вимагає спеціальних кухонних девайсів. В результаті виходить дуже смачна чіабатта з м'яким м'якушем, характерними великими порами і хрумкою зовні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно пшеничне 425 г;

вода кімнатної температури 325 мл;

сіль 8 г (1 ч.л. з гіркою);

дріжджі сухі 3 г (1 ч. л.);

оливкова або олія 42 мл.

Спосіб приготування

У воду всипаємо дріжджі і залишимо на 1 хвилину, щоб вони розійшлися. Перемішуємо, додаємо сіль, оливкову олію.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Частками просіюємо борошно, замішуючи рідке та липке тісто без грудок борошна. Ємність змастити оливковою олією, викласти тісто, щільно накрити плівкою або кришкою.

Дріжджі для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Краще використовувати квадратну форму, якщо є. Даємо підійти протягом 30 хвилин за кімнатної температури (23-24 градуси).

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто для чіабатти не обминають, його акуратно складають. Для цього руки змочуємо водою, піднімаємо край тіста і кладемо його нагору, так робимо з усіх боків, всього 4 рази.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Знову накриваємо плівкою та залишаємо підходити ще на 30 хвилин. Складаємо тісто вдруге. Загалом тісто потрібно скласти 4 рази кожні 30 хвилин.

Тісто у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після четвертого складання накриваємо ємність плівкою та залишаємо підходити на 2 години.

Тісто для хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладаємо тісто на поверхню, щедро припилену мукою.

Тісто для хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Руки присипаємо мукою, беремо одну половину тіста і накриваємо другу. Тісто поділяємо на дві частини вздовж.

Дві частини тіста для хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладаємо тісто на рушник, припилене щедро борошном, формуючи для нього "колиску". Тісто для чіабатти рідке, щоб воно не розпливлося, його потрібно обмежити з обох боків.

Борошно на рушнику. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для цього можна покласти пляшки чи контейнери з-під яєць. Також можна використовувати прямокутну форму для цієї мети, в неї покласти рушник і зверху накрити також рушником. Залишити тісто підходити на 20 хвилин.

Тісто для хліба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заздалегідь прогріваємо духовку і дві деки до 220 градусів. Один лист для запікання чіабатти, другий — для створення пари всередині духовки, бажано, щоб він теж був великим.

Перекладання тіста на лист. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чіабатту акуратно перекладаємо на пергамент, присипаний борошном тією стороною, що лежала на рушнику. Саме завдяки рушнику чіабатта отримує свій характерний малюнок.

Готова чіабатта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У другий розпечений лист виливаємо окріп (100 мл). В основному деку випікаємо чіабатту протягом 10 хвилин з парою. Якщо вода повністю не випарувалася за цей час, то виймаємо його з духовки. Випікаємо чіабатту ще 15-20 хвилин, орієнтуючись на свою духовку та ступінь рум'яності чіабатти. Готовій чіабатті даємо охолонути хвилин 15-20.

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