Бюджетний рецепт домашнього хліба — відео

Простий рецепт чіабатти — хліб без замісу в домашніх умовах
Чіабатта — дуже смачний, запашний італійський хліб. Цей вид хліба не вимагає замісу, тому рецепт у домашніх умовах простий і не вимагає спеціальних кухонних девайсів. В результаті виходить дуже смачна чіабатта з м'яким м'якушем, характерними великими порами і хрумкою зовні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне 425 г;
- вода кімнатної температури 325 мл;
- сіль 8 г (1 ч.л. з гіркою);
- дріжджі сухі 3 г (1 ч. л.);
- оливкова або олія 42 мл.
Спосіб приготування
У воду всипаємо дріжджі і залишимо на 1 хвилину, щоб вони розійшлися. Перемішуємо, додаємо сіль, оливкову олію.
Частками просіюємо борошно, замішуючи рідке та липке тісто без грудок борошна. Ємність змастити оливковою олією, викласти тісто, щільно накрити плівкою або кришкою.
Краще використовувати квадратну форму, якщо є. Даємо підійти протягом 30 хвилин за кімнатної температури (23-24 градуси).
Тісто для чіабатти не обминають, його акуратно складають. Для цього руки змочуємо водою, піднімаємо край тіста і кладемо його нагору, так робимо з усіх боків, всього 4 рази.
Знову накриваємо плівкою та залишаємо підходити ще на 30 хвилин. Складаємо тісто вдруге. Загалом тісто потрібно скласти 4 рази кожні 30 хвилин.
Після четвертого складання накриваємо ємність плівкою та залишаємо підходити на 2 години.
Перекладаємо тісто на поверхню, щедро припилену мукою.
Руки присипаємо мукою, беремо одну половину тіста і накриваємо другу. Тісто поділяємо на дві частини вздовж.
Перекладаємо тісто на рушник, припилене щедро борошном, формуючи для нього "колиску". Тісто для чіабатти рідке, щоб воно не розпливлося, його потрібно обмежити з обох боків.
Для цього можна покласти пляшки чи контейнери з-під яєць. Також можна використовувати прямокутну форму для цієї мети, в неї покласти рушник і зверху накрити також рушником. Залишити тісто підходити на 20 хвилин.
Заздалегідь прогріваємо духовку і дві деки до 220 градусів. Один лист для запікання чіабатти, другий — для створення пари всередині духовки, бажано, щоб він теж був великим.
Чіабатту акуратно перекладаємо на пергамент, присипаний борошном тією стороною, що лежала на рушнику. Саме завдяки рушнику чіабатта отримує свій характерний малюнок.
У другий розпечений лист виливаємо окріп (100 мл). В основному деку випікаємо чіабатту протягом 10 хвилин з парою. Якщо вода повністю не випарувалася за цей час, то виймаємо його з духовки. Випікаємо чіабатту ще 15-20 хвилин, орієнтуючись на свою духовку та ступінь рум'яності чіабатти. Готовій чіабатті даємо охолонути хвилин 15-20.
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