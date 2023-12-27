Вирощування цибулі набагато простіше, ніж здається — відео

Прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи
У зимовий період вирощування зеленої цибулі у себе вдома дуже актуальне, адже це ціла низка вітамінів і до того ж вона дуже смачна. У магазинах вона коштує дорого, причому на відміну від іншої зелені, зелену цибулю неможливо заготовити в морозильній камері. Пропонуємо вам ознайомитися з простими порадами щодо вирощування зеленої цибулі.
Про це розповіли на YouTube каналі Зелена Планета.
Вирощування цибулі в поліетиленових пакетах
Для цього методу знадобляться пакети. Насипаємо в пакет будь-який наповнювач, наприклад, тирсу, туалетний папір, звичайний папір або звичайну землю для розсади.
Для вирощування необхідно вибрати невелику цибулю. Наповнювач можна замочити заздалегідь або насипати в пакет, а потім додати води.
Потім поміщаємо цибулю наповнювач корінцями вниз. Пакт зав'язувати не потрібно, оскільки має бути доступ до повітря.
Через три дні цибуля вже проросте, можна зібрати врожай і за тиждень. Грунт або наповнювач можна використовувати багаторазово.
Вирощування цибулі у пластиковій пляшки
Для цього способу необхідно взяти пластикову пляшку та відрізати її на дві частини.
У пляшку додаємо наповнювач або ґрунт, і садимо корінцем донизу. Також грунт можна замінити на звичайну воду, але тоді цибуля вийде не така поживна.
Через кілька днів ви побачите, як цибуля росте. Завдяки високій пляшці, цибуля виростатиме рівною і високою.
Вирощування цибулі в ящику чи горщику
Наповнюємо ящик наповнювачем або ґрунтом. Садимо цибулини корінцем донизу.
Грунт має бути вологим, тоді цибуля буде добре і швидко рости.
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