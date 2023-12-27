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Прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи

27 грудня 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Вирощування цибулі набагато простіше, ніж здається — відео
Зелена цибуля. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

У зимовий період вирощування зеленої цибулі у себе вдома дуже актуальне, адже це ціла низка вітамінів і до того ж вона дуже смачна. У магазинах вона коштує дорого, причому на відміну від іншої зелені, зелену цибулю неможливо заготовити в морозильній камері. Пропонуємо вам ознайомитися з простими порадами щодо вирощування зеленої цибулі.

Про це розповіли на YouTube каналі Зелена Планета.

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Вирощування цибулі в поліетиленових пакетах

Для цього методу знадобляться пакети. Насипаємо в пакет будь-який наповнювач, наприклад, тирсу, туалетний папір, звичайний папір або звичайну землю для розсади.

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Пакет з тирсою. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Для вирощування необхідно вибрати невелику цибулю. Наповнювач можна замочити заздалегідь або насипати в пакет, а потім додати води.

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Цибуля в тирсі. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Потім поміщаємо цибулю наповнювач корінцями вниз. Пакт зав'язувати не потрібно, оскільки має бути доступ до повітря.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через три дні цибуля вже проросте, можна зібрати врожай і за тиждень. Грунт або наповнювач можна використовувати багаторазово.

Вирощування цибулі у пластиковій пляшки

Для цього способу необхідно взяти пластикову пляшку та відрізати її на дві частини.

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Пластикова пляшка. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

У пляшку додаємо наповнювач або ґрунт, і садимо корінцем донизу. Також грунт можна замінити на звичайну воду, але тоді цибуля вийде не така поживна.

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Цибуля в пляшці. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Через кілька днів ви побачите, як цибуля росте. Завдяки високій пляшці, цибуля виростатиме рівною і високою.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Вирощування цибулі в ящику чи горщику

Наповнюємо ящик наповнювачем або ґрунтом. Садимо цибулини корінцем донизу.

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Земля для цибулі. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

Грунт має бути вологим, тоді цибуля буде добре і швидко рости.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @TheGreenPlanet

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