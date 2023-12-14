Чи шкідливо їсти багато солі

Сіль та продукти. Фото: Freepik

На сьогодні багато продуктів містить сіль. У зв'язку з цим часто людина переїдає сіль. Але вона не така шкідлива, а навіть корисна, головне — знати міру.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Добова норма солі в людини становить 5 грам. Але середньостатистична сучасна людина з'їдає за добу в середньому 8 грамів і більше. Сіль в обмеженій кількості корисна, оскільки вона містить натрій хлор, який бере участь у роботі надниркових залоз та травної системи.

Ложка солі. Фото: Freepik

Але корисна сіль має містити велику кількість мікроелементів. Як правило, сіль добувають у кар'єрах або на дні морського дна. Саме ті мінерали, які містяться в солі, наш організм має одержувати.

Як не переборщити з сіллю в раціоні

Якщо ви купуєте велику кількість продуктів із переробленого м'яса, тоді в раціоні слід залишити половину чайної ложки солі. Оскільки в промислових продуктах зазвичай міститься багато солі, точну її кількість неможливо підрахувати.

Не солити їжу в процесі приготування

Наприклад, коли ви варите сіль, спочатку вона додається при приготуванні бульйону, потім ви солите овочі. Оскільки сіль поглинається продуктами під час варіння, ви посолите страву. Тому солити їжу краще вже у готовому вигляді.

Як вибрати сіль

Один із найкорисніших видів солі — морська сіль. Але необхідно уважно читати етикетку, чи справді це морська сіль. Морська сіль має бути у великих гранулах, яку вдома потрібно перемолоти.

Гімалайська сіль

Така сіль дуже корисна, але слід звернути увагу на те, що справжня сіль гімалайська не повинна фарбувати воду. Якщо таке відбувається, то це не справжня гімалайська сіль, отже, в ній немає тих корисних властивостей, які мають бути.

Гімалайська сіль. Фото: Freepik

Чи можна відмовитись від солі

Є особливості роботи організму, наприклад, проблеми з виробленням соляної кислоти або проблеми з наднирковими залозами, в такому випадку організму потрібно ще більше солі. Якщо відмовитися від солі повністю, організм не зможе отримувати важливі елементи. Також пару крупинок солі допоможуть покращити травлення при зниженій кислотності.

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