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Піца за 10 хвилин на сковороді — тісто без майонезу та сметани

18 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найідеальніший і найшвидший рецепт піци — відео
Домашня піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо найпростіший і найшвидший рецепт піци на сковороді всього за 10 хвилин. Цей рецепт тіста готується без сметани та майонезу, його можна тонко розкотити, а за смаком воно максимально схоже на справжнє класичне дріжджове тісто для піци в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (на одну піцу діаметром 26-28 см):

  • борошно 60 г;
  • вода 40-35 г;
  • розпушувач 1.4 ч. л.;
  • сіль 1.4 ч. л.;
  • цукор 1.4 ч. л.

Для начинки:

  • кетчуп чи томатний соус 2-3 ст.л.;
  • ковбаса чи м'ясо 50 г;
  • сир 50 г;
  • цибуля;
  • маринований огірок 1 шт.

Спосіб приготування

Щоб зробити швидке тісто для піци на сковороді, змішаємо борошно, цукор, сіль, розпушувач, додамо воду, швидко замішуємо досить м'яке та еластичне тісто.

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Борошно для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо йому відпочити 3-5 хвилин, поки наріжемо начинку.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Як начинку можна використовувати будь-які інгредієнти, які ви більше любите, або які є в холодильнику. У цьому рецепті ковбаса, сир, маринований огірок та цибуля.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, ковбасу соломкою, маринований огірок півкільцями, сир натираємо на тертці.

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Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розгортаємо в основу діаметром 26-28 см, викладаємо на добре прогріту сковороду, випікаємо з одного боку протягом 1 хвилини.

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Корж для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім перевовертаємо, змащуємо обсмажений бік томатним соусом, викладаємо начинку, посипаємо сиром зверху.

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Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо кришкою і випікаємо 3-5 хвилин, поки сир не розплавиться.

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Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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