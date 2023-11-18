Найідеальніший і найшвидший рецепт піци — відео

Домашня піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо найпростіший і найшвидший рецепт піци на сковороді всього за 10 хвилин. Цей рецепт тіста готується без сметани та майонезу, його можна тонко розкотити, а за смаком воно максимально схоже на справжнє класичне дріжджове тісто для піци в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (на одну піцу діаметром 26-28 см):

борошно 60 г;

вода 40-35 г;

розпушувач 1.4 ч. л.;

сіль 1.4 ч. л.;

цукор 1.4 ч. л.

Для начинки:

кетчуп чи томатний соус 2-3 ст.л.;

ковбаса чи м'ясо 50 г;

сир 50 г;

цибуля;

маринований огірок 1 шт.

Спосіб приготування

Щоб зробити швидке тісто для піци на сковороді, змішаємо борошно, цукор, сіль, розпушувач, додамо воду, швидко замішуємо досить м'яке та еластичне тісто.

Борошно для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо йому відпочити 3-5 хвилин, поки наріжемо начинку.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Як начинку можна використовувати будь-які інгредієнти, які ви більше любите, або які є в холодильнику. У цьому рецепті ковбаса, сир, маринований огірок та цибуля.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, ковбасу соломкою, маринований огірок півкільцями, сир натираємо на тертці.

Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розгортаємо в основу діаметром 26-28 см, викладаємо на добре прогріту сковороду, випікаємо з одного боку протягом 1 хвилини.

Корж для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім перевовертаємо, змащуємо обсмажений бік томатним соусом, викладаємо начинку, посипаємо сиром зверху.

Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо кришкою і випікаємо 3-5 хвилин, поки сир не розплавиться.

Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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