Найідеальніший і найшвидший рецепт піци — відео

Піца за 10 хвилин на сковороді — тісто без майонезу та сметани
Пропонуємо найпростіший і найшвидший рецепт піци на сковороді всього за 10 хвилин. Цей рецепт тіста готується без сметани та майонезу, його можна тонко розкотити, а за смаком воно максимально схоже на справжнє класичне дріжджове тісто для піци в духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться (на одну піцу діаметром 26-28 см):
- борошно 60 г;
- вода 40-35 г;
- розпушувач 1.4 ч. л.;
- сіль 1.4 ч. л.;
- цукор 1.4 ч. л.
Для начинки:
- кетчуп чи томатний соус 2-3 ст.л.;
- ковбаса чи м'ясо 50 г;
- сир 50 г;
- цибуля;
- маринований огірок 1 шт.
Спосіб приготування
Щоб зробити швидке тісто для піци на сковороді, змішаємо борошно, цукор, сіль, розпушувач, додамо воду, швидко замішуємо досить м'яке та еластичне тісто.
Даємо йому відпочити 3-5 хвилин, поки наріжемо начинку.
Як начинку можна використовувати будь-які інгредієнти, які ви більше любите, або які є в холодильнику. У цьому рецепті ковбаса, сир, маринований огірок та цибуля.
Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, ковбасу соломкою, маринований огірок півкільцями, сир натираємо на тертці.
Тісто розгортаємо в основу діаметром 26-28 см, викладаємо на добре прогріту сковороду, випікаємо з одного боку протягом 1 хвилини.
Потім перевовертаємо, змащуємо обсмажений бік томатним соусом, викладаємо начинку, посипаємо сиром зверху.
Накриваємо кришкою і випікаємо 3-5 хвилин, поки сир не розплавиться.
Також ми писали про рецепт домашніх ролліні з грибами з лаваша від української господині.
Раніше ми писали про рецепт смачного домашнього хліба на сковороді.
Читайте Новини.LIVE!