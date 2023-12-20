Факти про пекінську капусту, про які ви не знали

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Зимовий період це, як правило, сезон пекінської капусти. Нею зазвичай замінюють листя салату, також широко використовується в приготуванні салатів і різних страв. Але оскільки пекінська капуста з'явилася на наших прилавках не так давно, мало хто знає про те, чим вона насправді корисна.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Пекінська капуста нещодавно з'явилася на наших прилавках. Пекінська капуста прибула до нас із Китаю, пізніше вона почала поширюватися в Японії та Кореї. Ця капуста стала такою популярною, що її вирощують українські фермери.

Пекінська капуста сподобалася всім за її ніжний та соковитий смак. Листя цього овочу використовують у приготуванні різних страв. Особлива користь відзначається при вживанні у сирому вигляді, оскільки таким чином збережуться всі вітаміни.

Чим корисна пекінська капуста

Пекінська капуста є одним із корисних овочів. Крім ніжних смакових якостей вона містить у собі велику кількість корисних речовин.

Пекінська капуста багата на вміст:

селену;

натрію;

цинку;

заліза;

фосфору;

натрію;

кальцію;

фолієвої кислоти;

нікотинової кислоти;

калію;

вітаміни групи В;

вітаміну К;

вітаміну С.

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Пекінська капуста благотворно впливає на зір, особливо в нічний час і добре впливає на згортання крові. Не варто також забувати про те, що містить амінокислоти та органічні кислоти. Вона з небагатьох овочів містить у своєму складі лимонну кислоту, всі ці елементи роблять пекінську капусту не тільки смачним продуктом, а й додають їй цілющі властивості.

У Китаї пекінську капусту активно використовують із зміцнення імунної системи організму. За рахунок того, що в ній міститься більша кількість аскорбінової кислоти, це дозволяє їй чинити опір різним інфекціям.

Пекінська капуста. Фото: Freepik

Також активне застосування вона знайшла при лікуванні різних виразок та серцево-судинної системи. Вона очищає організм від підвищеного холестерину, корисна при цукровому діабеті та хронічному гастриті.

Цей овоч входить до числа продуктів, які дозволяють боротися з анемією та авітамінозом. Вона також надає корисний вплив на ендокринну систему та профілактику онкологічних захворювань та здатна зменшувати старіння шкіри.

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