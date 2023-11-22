Спеції кориці. Фото: Freepik

Кориця — найбільш ароматна спеція. Вона є практично у кожної господині вдома, а на полицях магазинів практично вся випічка з корицею. Але які ж насправді властивості має ця спеція?

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Звідки береться кориця?

Корицю привозять із теплих країн, а саме з тропіків, оскільки саме в такому кліматі вона росте. Найбільшим постачальником цієї спеції є батьківщина кориці — Шрі-Ланка.

Кориця — це дерево, яке видає цей прекрасний і знайомий аромат. Незважаючи на те, що саме спеція кориці — це кора дерева, але аромат походить і від листя, і від квітів.

Плантації Шрі-Ланки. Фото: Freepik

Для гарного зростання цих дерев потрібен вологий жаркий клімат та багато сонця. На Шрі-Ланці кориця почувається найкраще. Тут її вирощують і у дворах, і великих плантаціях.

Дерево кориці. Фото: Freepik

Чи знали ви, що вживаючи корицю щодня, ви ставатимете здоровішими, молодшими і навіть стрункішими?

Кориця корисна для:

серцево-судинної системи;

імунної системи;

травної системи;

при цукровому діабеті;

зниження зайвої ваги.

Як і коли вживати корицю?

Щоб ваша серцево-судинна система була здоровою та молодою, потрібно з'їдати щіпку кориці щодня. Ця спеція виводить холестерин з організму та зміцнює судини.

Також кориця стане чудовим помічником при схудненні. Це відбувається за рахунок того, що кориця пригнічує вироблення глюкози, що зазвичай призводить до зайвого відкладення жирів.

Кориця також потрібна при цукровому діабеті. Щоденне вживання кориці знижуватиме рівень цукру в крові.

Шоколад та кориця. Фото: Freepik

Ця спеція здатна також покращити здоров'я зубів. Якщо полоскати горло і ротову порожнину корицею, це запобігає карієсу.

Кориця також стане чудовим помічником під час застудних захворювань. Приготуйте собі ліки, що складаються з молока, двох ложок меду та щіпки кориці. Приймаючи такий напій ви видужаєте набагато швидше.

Ця спеція також сприяє зростанню волосся. Але для цього корицю потрібно вживати довго та регулярно.

Чи буває "не справжня" кориця?

А ви знали, що за назвою "кориця" можуть продавати зовсім іншу спецію, яка дуже схожа своїм ароматом на корицю. Ось тільки ця спеція, яка називається касія, для організму не така корисна, а іноді навіть шкідлива.

Виробництво касії коштує набагато дешевше, саме тому її можуть продавати під виглядом кориці. Завдяки коричному альдегіду, касія має такий самий різкий аромат і пряний аромат, але при цьому в ній немає бактерицидного евгенолу, але є кумарин, який використовують у медицині, як антикоагулянт, який розріджує кров.

Палички кориці. Фото: Freepik

Згідно з деякими дослідженнями, тривале вживання касії може призводити до блокування вітаміну синтезу вітаміну К, що призводить до деформації кісток та відкладення солей на стінках судин.

Яка небезпечна доза касії?

Небезпечна доза касії дуже невелика. Для дорослої людини вагою 50 кг. максимально допустима кількість кумарину міститься в одній чайній ложці касії. Якщо їсти її в такій кількості щодня, це може завдати істотної шкоди здоров'ю.

Прилавок зі спеціями. Фото: Freepik

Насамперед у таких випадках завдається шкоди печінці, також розріджується кров і має навіть канцерогенні властивості при тривалому вживанні. Справжня цейлонська кориця такої небезпеки не має.

Як відрізнити справжню корицю?

У вигляді порошку відрізнити корицю від касії буде дуже складно, а самі палички мають відмінні риси. Палички справжньої кориці щільно скручені в кілька шарів, у касії лише один шар кори і найчастіше закручений з обох боків.

Кориця та касія. Фото: Freepik

У касії зріз буде дуже товстим, а аромат дуже різкий. При цьому мелена касія запаху практично не має.

Лайфхакі, як при покупці відрізнити корицю від касії

Як правило, справжні палички кориці продають тільки у фольгованій упаковці, оскільки тільки вона здатна зберегти тонкий аромат спеції.

Якщо купуєте палички кориці в непрозорій упаковці, вона має бути тендітною і легко розламуватись, а ось касію зламати буде складно.

Якщо палички видно, подивіться на зріз. Він повинен складатися з безлічі тоненьких листочків усередині.

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