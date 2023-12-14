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Ось що буде, якщо їсти мандарини щодня

14 грудня 2023 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Скільки мандарин можна з&#39;їсти за раз
Мандарини на тарілку. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Манадрини — це обов'язковий атрибут нового року майже в кожному будинку. Вони дарують неповторне відчуття свята і дорослим, і дітям. Але мандарини також є дуже корисним фруктом і здатні допомогти навіть у схудненні.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Як мандарини допомагають схуднути

Мандарини на 85% складаються з води, а в 100 г цих фруктів міститься всього 53 кілокалорії. Нехай вас не лякає солодкість мандарин. Мандарини містять лимонну та яблучну кислоти, які допомагають прискорити процес очищення від токсинів та покращити травлення.

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Мандарини на столі. Фото: Freepik

Скільки мандаринів можна з'їдати за день

Мандарини хоч і корисні, але це не означає, що їх можна з'їдати багато за раз. На день дорослій людині можна з'їсти максимум 7 середніх плодів.

Вчені довели, що мандарини здатні боротися з різними хворобами. Згідно з дослідженнями британських фахівців, у шкірці цих цитрусових містяться речовини, які здатні вражати ракові клітини.

Велика кількість цитрусових може призвести до алергічних реакцій. Вживання мандаринів хоча б один раз на тиждень покращують роботу легень, полегшує симптоми астми та прибирає задишку.

Мандарини чудові помічники в красі

Вітамін С, який міститься в мандаринах не тільки зміцнює імунну систему, а й створює умови для вироблення колагену. Колаген це важливий білок, який надає волоссю блиску, створюючи на їх поверхні захисний шар.

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Мандарини без шкірки. Фото: Freepik

Добре позначається вживання мандаринів на шкірі. З віком кількість колагену та еластину в ній стає меншою і клітинам потрібна додаткова підтримка. Також вітамін С допомагає шкірі виглядати свіжою, усуває пігментні зміни та посилює захист шкірних покривів від ультрафіолету.

Мандарини борються із депресією

Мандарини сприяють покращенню уваги та роблять нас щасливішими. Регулярне вживання вітамінів, на думку вчених, справді допомагає зняти стрес.

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