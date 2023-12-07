Холодильник із продуктами. Фото: Freepik

Чи знаєте ви, що не всі продукти потрібно і можна зберігати в холодильнику? У деяких випадках холодильник може негативно впливати на свіжість продуктів, а іноді це може бути небезпечним для здоров'я.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Дуже часто ми кладемо у холодильник продукти, яким там насправді не місце. Є продукти, які в холодильнику втрачають свої властивості та псуються набагато швидше. Деякі продукти будуть для вас дуже несподіваними.

Картопля

Не випадково картоплю у селах зберігають у льохах, це найкраще місце. Але чим же поганий холодильник для картоплі? Вся справа в тому, що холод, який підтримується в холодильнику, сприятиме тому, що крохмаль, який міститься в картоплі, буде перетворюватися на глюкозу. Таким чином картопля міститиме більше цукру.

Зберігання картоплі. Фото: Freepik

Було доведено, що якщо зберігати картоплю за температури нижче, ніж -3 °C, після чого її зварити, то в даній картоплі починають утворюватися канцерогени, що небезпечно для здоров'я.

Ріпчаста цибуля

Вся справа в тому, що в холодильнику ця цибуля може запліснівніти. Зберігати цибулю необхідно так само, як і картопля, в сухому і злегка прохолодному приміщенні. При цьому ніколи не зберігайте картоплю та цибулю і разом. Коли вони лежать разом, процеси гниття починають тільки активізуватися і продукти псуються ще швидше.

Мед

Мед це такий унікальний продукт, який практично не має терміну придатності. У хорошого та якісного меду, без будь-яких добавок, термін придатності дійсно просто нескінченний. З цих причин, ставити мед у холодильник не має жодного сенсу.

Мед у банку. Фото: Freepik

Він чудово зберігатиметься і при кімнатній температурі, але при цьому важливо уникати потрапляння сонячних променів, оскільки це руйнуватиме деякі корисні елементи, які в ньому знаходяться.

Цитрусові фрукти

До таких фруктів належать апельсини, лимони, грейпфрути та помело. Їх не рекомендується зберігати в холодильнику, оскільки там вони швидше псуватимуться, прогниватимуть і пліснявітимуть.

Оливкова олія

Можливо багато хто помічав, що оливкова олія в холодильнику може іноді злегка замерзати. Якість оливкової олії навіть перевіряють у такий спосіб, просто ставлять у холодильник, і якщо вона не стає твердою, значить олія точно не якісна.

Оптимальна температура для оливкової олії це від 12 до 16 градусів, але кімнатна температура також чудово підійде. Головне, щоб на оливкову олію не потрапляли сонячні промені.

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