Названо 100 найкращих кухонь світу — на якому місці Україна
Названо 100 найкращих кухонь світу. Експерти оцінювали 395 205 страв та 115 660 продуктів харчування. Вони також виокремили найкращу їжу в кожній країні.
Про це повідомляє Tasteatlas.
Найкращі кухні світу
У десятці лідерів опинилися такі країни:
- Італія;
- Японія;
- Греція;
- Португалія;
- Китай;
- Індонезія;
- Мексика;
- Франція;
- Іспанія;
- Перу.
Найкращими стравами в Італії назвали: пасту, Парміджано Реджано, моцарелу ді Буфала Кампана, сардинію та буррату.
Україна опинилася на 53-му місці. Найсмачнішими стравами експерти назвали:
- борщ;
- вареники;
- паску;
- котлету по-київськи;
- сирники;
- сало;
- пампушки;
- банош.
На останньому місці у рейтингу опинилася Гана. Найкращі страви цієї кухні: рис "Джоллоф", фуфу, суп з пальмових горіхів, келевеле та коконте.
Нагадаємо, популярний шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився чотирма стравами, які найкраще передають смак України. Він озвучив свій топ, в якому ані вареників, ані голубців.
Також ми писали, що на сьогодні багато продуктів містить сіль. У зв'язку з цим часто людина переїдає сіль. Але вона не така шкідлива, а навіть корисна, головне — знати міру.
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