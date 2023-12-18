Названо 100 найкращих кухонь світу — на якому місці Україна

Люди готують їжу. Фото: Pexels

Названо 100 найкращих кухонь світу. Експерти оцінювали 395 205 страв та 115 660 продуктів харчування. Вони також виокремили найкращу їжу в кожній країні.

Про це повідомляє Tasteatlas.

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Найкращі кухні світу

У десятці лідерів опинилися такі країни:

Італія; Японія; Греція; Португалія; Китай; Індонезія; Мексика; Франція; Іспанія; Перу.

Найкращими стравами в Італії назвали: пасту, Парміджано Реджано, моцарелу ді Буфала Кампана, сардинію та буррату.

Україна опинилася на 53-му місці. Найсмачнішими стравами експерти назвали:

борщ;

вареники;

паску;

котлету по-київськи;

сирники;

сало;

пампушки;

банош.

На останньому місці у рейтингу опинилася Гана. Найкращі страви цієї кухні: рис "Джоллоф", фуфу, суп з пальмових горіхів, келевеле та коконте.

Рейтинг найкращих кухонь світу. Фото: Tasteatlas

Нагадаємо, популярний шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився чотирма стравами, які найкраще передають смак України. Він озвучив свій топ, в якому ані вареників, ані голубців.

Також ми писали, що на сьогодні багато продуктів містить сіль. У зв'язку з цим часто людина переїдає сіль. Але вона не така шкідлива, а навіть корисна, головне — знати міру.