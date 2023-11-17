Бюджетний та корисний йогурт — відео рецепт

Найпростіший рецепт домашнього йогурту без закваски
Зробити йогурт у домашніх умовах дуже легко та просто. Вам не знадобляться ніякі пристрої, ні спеціальна закваска, ні йогуртниця.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 400-500 г;
- йогурт густий або рідкий 1-2 ст.
Спосіб приготування
Спершу потрібно прогріти молоко до дуже теплого стану (42-45 градусів), але не кип'ятити.
Додати у тепле молоко 1-2 ст.л. йогурта.
Перемішати до однорідності. Не робіть йогурт у металевому посуді — підійде скляний, керамічний або емальований.
Накрити кришкою, укутати рушником і залишити у теплому місці на 6-8 годин, потім поставити в холодильник.
Після цього йогурт буде готовим.
Раніше ми писали про рецепт твердого сиру за 15 хвилин із двох інгредієнтів.
Радимо також ознайомитися з рецептом найсмачніших сирників у духовці з яблуком та грушею.
Читайте Новини.LIVE!