Бюджетний та корисний йогурт — відео рецепт

Домашній йогурт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зробити йогурт у домашніх умовах дуже легко та просто. Вам не знадобляться ніякі пристрої, ні спеціальна закваска, ні йогуртниця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко 400-500 г;

йогурт густий або рідкий 1-2 ст.

Спосіб приготування

Спершу потрібно прогріти молоко до дуже теплого стану (42-45 градусів), але не кип'ятити.

Молоко для йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати у тепле молоко 1-2 ст.л. йогурта.

Молоко в ємності. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати до однорідності. Не робіть йогурт у металевому посуді — підійде скляний, керамічний або емальований.

Ложка йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою, укутати рушником і залишити у теплому місці на 6-8 годин, потім поставити в холодильник.

Ложка йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після цього йогурт буде готовим.

Готовий йогурт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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