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Найніжніший чизкейк, який легко приготувати вдома

17 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сирник з фруктами — відео рецепт
Домашній чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чизкейк, або по-українськи — сирник, який обожнюють і діти, і дорослі. Такий десерт можна приготувати з будь-якими фруктами чи ягодами. Він дуже легкий у приготуванні

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • борошно 300 г;
  • яйце 1 шт.;
  • цукор 100 г.
  • сіль 5 г;
  • масло 150 г;
  • розпушувач 5 г.

Для сирної маси:

  • кисломолочний сир 700 г;
  • цукор 120 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • яйця 3 шт.;
  • сметана 300 г;
  • пудинг 40 г;
  • абрикоси 7 шт. (або інші фрукти чи ягоди).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати тісто. До борошна натираємо вершкове масло з холодильника. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетираємо все у крихту та додаємо куряче яйце, сіль, цукор та розпушувач. Все ретельно перемішати та замісти тісто. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Формуємо кульку, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 15-20 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Підготуємо форму для запікання, на дно вкладаємо пергамент та нічим не змащуємо. 

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Виймаємо тісто та формуємо основу для пирога — це можна зробити за допомогою склянки. Дно тіста потрібно наколоти виделкою. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо начинку. Беремо сир, який вже перебили блендером, додаємо цукор, ванільний цукор та яйця. 

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Додавання фруктів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сметану та все ретельно перемішуємо. Потім додаємо кукурудзяний крохмаль, знову все ретельно перемішуємо та виливаємо на основу з тіста. 

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Чізкейк у духовці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху викладаємо улюблені фрукти чи ягоди. Випікаємо за температури 180 градусів протягом 50-55 хвилин. 

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Готовий чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після того, як чизнейк приготується, вимикаємо духовку, але виймаємо його тільки через 10 хвилин. 

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Шматочок чизкейка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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