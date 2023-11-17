Сирник з фруктами — відео рецепт

Домашній чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чизкейк, або по-українськи — сирник, який обожнюють і діти, і дорослі. Такий десерт можна приготувати з будь-якими фруктами чи ягодами. Він дуже легкий у приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г;

яйце 1 шт.;

цукор 100 г.

сіль 5 г;

масло 150 г;

розпушувач 5 г.

Для сирної маси:

кисломолочний сир 700 г;

цукор 120 г;

ванільний цукор 10 г;

яйця 3 шт.;

сметана 300 г;

пудинг 40 г;

абрикоси 7 шт. (або інші фрукти чи ягоди).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати тісто. До борошна натираємо вершкове масло з холодильника.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перетираємо все у крихту та додаємо куряче яйце, сіль, цукор та розпушувач. Все ретельно перемішати та замісти тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Формуємо кульку, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 15-20 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Підготуємо форму для запікання, на дно вкладаємо пергамент та нічим не змащуємо.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Виймаємо тісто та формуємо основу для пирога — це можна зробити за допомогою склянки. Дно тіста потрібно наколоти виделкою.

Приготування начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо начинку. Беремо сир, який вже перебили блендером, додаємо цукор, ванільний цукор та яйця.

Додавання фруктів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сметану та все ретельно перемішуємо. Потім додаємо кукурудзяний крохмаль, знову все ретельно перемішуємо та виливаємо на основу з тіста.

Чізкейк у духовці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху викладаємо улюблені фрукти чи ягоди. Випікаємо за температури 180 градусів протягом 50-55 хвилин.

Готовий чизкейк. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після того, як чизнейк приготується, вимикаємо духовку, але виймаємо його тільки через 10 хвилин.

Шматочок чизкейка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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