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Найнеочевидніший продукт для чоловічого здоров'я

2 січня 2024 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Цей продукт найкраще піднімає потенцію
Гарбузове насіння. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Є багато інформації про те, що певні продукти здатні впливати на чоловіче здоров'я. Але серед усіх продуктів є один рекордсмен за складом вітамінів та мінералів.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Найчастіше, коли ви з'їдаєте мандарин, лимон чи апельсин, що ви робите з кісточками? Майже всі їх викидають. Насправді у цих кісточках ховається величезна користь.

Наприклад, лаймом та лимоном, ми всі звикли лікувати застуду. Спробуйте просто розжувати лимонні кісточки, вони дуже багаті на ацетилсаліцилову кислоту і діють, як природне болезаспокійливе.

Крім цього в лимонних кісточках, і в цілому у всіх кісточках цитрусових, міститься вітамін Е. Цей вітамін ще називають еліксиром молодості, оскільки він допомагає виводити токсини з організму.

Також у кісточках цитрусових є відмінний протизапальний елемент, який швидше допоможе позбутися вірусів. Містяться ефірні олії та інші речовини, які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Найголовніший продукт для чоловічого здоров'я

Йтиметься про гарбузове насіння, яке містить усі групи вітаміну В, фосфор, марганець, цинк, мідь, калій, залізо, вітаміни К, Р, С, Е.

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Гарбузове насіння. Фото: Freepik

Чим корисне гарбузове насіння:

  • знижує ризик розвитку онкологічних захворювань;
  • зміцнює серцево-судинну систему;
  • нормалізує травлення;
  • допомагає протистояти стресам;
  • покращює роботу головного мозку;
  • підвищує потенцію;
  • стимулює вироблення інсуліну;
  • нормалізує роботу передміхурової залози;
  • перешкоджає згущенню секрету передміхурової залози;
  • усуває холестеринові бляшки;
  • знижує ризик виникнення жовчнокам'яної хвороби;
  • покращує передачу нервових імпульсів, отже контроль ерекції;
  • відновлює функцію печінки;
  • швидке відновлення м'язових структур;
  • захищає клітини від згубної дії вільних радикалів.

Як вживати гарбузове насіння

Багато людей звикли вживати гарбузове насіння в смаженому вигляді. Але працюють вони не в смаженому вигляді, а в сирому. Шалена користь, є навіть деякі ліки на основі витяжки з гарбузового насіння.

Добова норма в середньому 30-50 гарбузового насіння на день. Але майте на увазі, що при смаженні, жирні кислоти, які містяться в гарбузовому насінні, стають токсичними.

Раніше ми писали, скільки мандарин має лежати на новорічному столі, щоб залучити багатство.

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