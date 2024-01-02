Цей продукт найкраще піднімає потенцію

Гарбузове насіння. Фото: Freepik

Є багато інформації про те, що певні продукти здатні впливати на чоловіче здоров'я. Але серед усіх продуктів є один рекордсмен за складом вітамінів та мінералів.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Найчастіше, коли ви з'їдаєте мандарин, лимон чи апельсин, що ви робите з кісточками? Майже всі їх викидають. Насправді у цих кісточках ховається величезна користь.

Наприклад, лаймом та лимоном, ми всі звикли лікувати застуду. Спробуйте просто розжувати лимонні кісточки, вони дуже багаті на ацетилсаліцилову кислоту і діють, як природне болезаспокійливе.

Крім цього в лимонних кісточках, і в цілому у всіх кісточках цитрусових, міститься вітамін Е. Цей вітамін ще називають еліксиром молодості, оскільки він допомагає виводити токсини з організму.

Також у кісточках цитрусових є відмінний протизапальний елемент, який швидше допоможе позбутися вірусів. Містяться ефірні олії та інші речовини, які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Найголовніший продукт для чоловічого здоров'я

Йтиметься про гарбузове насіння, яке містить усі групи вітаміну В, фосфор, марганець, цинк, мідь, калій, залізо, вітаміни К, Р, С, Е.

Гарбузове насіння. Фото: Freepik

Чим корисне гарбузове насіння:

знижує ризик розвитку онкологічних захворювань;

зміцнює серцево-судинну систему;

нормалізує травлення;

допомагає протистояти стресам;

покращює роботу головного мозку;

підвищує потенцію;

стимулює вироблення інсуліну;

нормалізує роботу передміхурової залози;

перешкоджає згущенню секрету передміхурової залози;

усуває холестеринові бляшки;

знижує ризик виникнення жовчнокам'яної хвороби;

покращує передачу нервових імпульсів, отже контроль ерекції;

відновлює функцію печінки;

швидке відновлення м'язових структур;

захищає клітини від згубної дії вільних радикалів.

Як вживати гарбузове насіння

Багато людей звикли вживати гарбузове насіння в смаженому вигляді. Але працюють вони не в смаженому вигляді, а в сирому. Шалена користь, є навіть деякі ліки на основі витяжки з гарбузового насіння.

Добова норма в середньому 30-50 гарбузового насіння на день. Але майте на увазі, що при смаженні, жирні кислоти, які містяться в гарбузовому насінні, стають токсичними.

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