Найкращий засіб від похмілля

Найкращий помічник від похмілля — бульйон із часником
Після новорічних свят у багатьох можуть виникнути неприємні симптоми, які називають похміллям. Фахівці стверджують, що найкращий метод позбавлення поганого самопочуття — це правильна легка їжа.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Організм здорової людини здатний переробити алкоголь за 8-12 годин. Тоді починає проявлятися фізичний вплив продуктів метаболізму алкоголю, відомий у народі, як похмілля, постинтоксикаційний стан.
Бульйон із часником від похмілля
Той самий головний біль, нудота і проблеми з рівновагою та сухість у роті. Медики радять не похмелятися, інакше відходитимете дуже довго. Найвірніший спосіб лікуватися від інтоксикації саме їжею. Наваристий бульйон із часником або бобами найкращий засіб.
Новорічні свята — це провокація для вживання алкоголю. Більшість людей звертаються по медичну допомогу саме після новорічних свят.
Як уникнути похмілля
Є кілька способів уникнути похмілля. Найголовніше не пити на голодний шлунок і добре поїсти за кілька годин до застілля. Також важливо не змішувати різні види алкоголю.
Якщо п'єте до 21:00 майте на увазі, що до ранку нічого не вивітриться. Беріть на замітку та стежте за мірою.
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