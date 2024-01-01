Найкращий засіб від похмілля

Бульйон із грибами. Фото: Freepik

Після новорічних свят у багатьох можуть виникнути неприємні симптоми, які називають похміллям. Фахівці стверджують, що найкращий метод позбавлення поганого самопочуття — це правильна легка їжа.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Організм здорової людини здатний переробити алкоголь за 8-12 годин. Тоді починає проявлятися фізичний вплив продуктів метаболізму алкоголю, відомий у народі, як похмілля, постинтоксикаційний стан.

Бульйон із часником від похмілля

Той самий головний біль, нудота і проблеми з рівновагою та сухість у роті. Медики радять не похмелятися, інакше відходитимете дуже довго. Найвірніший спосіб лікуватися від інтоксикації саме їжею. Наваристий бульйон із часником або бобами найкращий засіб.

Бульйон із хлібом. Фото: Freepik

Новорічні свята — це провокація для вживання алкоголю. Більшість людей звертаються по медичну допомогу саме після новорічних свят.

Як уникнути похмілля

Є кілька способів уникнути похмілля. Найголовніше не пити на голодний шлунок і добре поїсти за кілька годин до застілля. Також важливо не змішувати різні види алкоголю.

Якщо п'єте до 21:00 майте на увазі, що до ранку нічого не вивітриться. Беріть на замітку та стежте за мірою.

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