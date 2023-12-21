Всесвітньо відомі українські страви

Український коровай. Фото: tasteatlas.com

TasteAtlas — це енциклопедія смаків, світовий атлас традиційних страв, місцевих інгредієнтів та автентичних ресторанів. У виданні опублікували топ 16 традиційних українських страв. Які ж страви увійшли до цього списку.

Про це повідомило TasteAtlas.

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Вареники

Родом з історичної області Червона Рутенія, ці м'які вареники у формі півмісяця наповнені поєднанням картоплі та сиру, яка іноді доповнюється різними приправами або смаженою цибулею. Їх зазвичай відварюють і потім обсмажують до утворення хрусткої скоринки.

Вареники із цибулею. Фото: tasteatlas.com

Вареники часто подають посипаними сухарями, хрустким смаженим луком або беконом, і їх можна їсти як ситну закуску або як основну страву. В Україні вони настільки популярні, що у Черкасах навіть є пам'ятник на честь вареників.

Сирники

Сирники — це десерт, що складається зі смажених млинців, які зазвичай гарнують медом, фруктовим варенням, сметаною або яблучним пюре. Вони входять до російської, білоруської, української, латиської та литовської кухні.

Сирники на тарілці. Фото: tasteatlas.com

Традиційно сир спочатку збивають із цукром, потім з'єднують із борошном у тісто, яке обсмажують у гарячій олії до золотаво-коричневого кольору. Сирники можна подавати на сніданок або вживати як смачний десерт після рясної трапези.

Пампушки

Пампушки — це маленькі українські дріжджові булочки. Вони можуть бути приготовані як у солодкому, так і в солоному варіанті. Тісто зазвичай складається з молока, борошна, яєць, цукру, вершкового масла, дріжджів, олії та солі, а потім з нього формують невеликі кульки.

Пампушки з часником. Фото: tasteatlas.com

Солодкі булочки часто начиняють фруктовим джемом, ягодами, свіжими фруктами чи сиром, а солоні немає начинки, але традиційно приправляються часниковим соусом і подаються разом із борщем.

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи складається з курячої грудки з кісточкою, яку обкатують в охолодженому трав'яному маслі, панірують і обсмажують. Хоча страва дуже популярна, ніхто не знає, звідки вона взялася і як отримала свою назву, і існує безліч суперечливих теорій, що приписують її винахід українським, російським та французьким кухарям.

Котлета по київськи. Фото: tasteatlas.com

Пік популярності цієї страви припав на 1970-і роки, але наприкінці 1980-х вона швидко вийшла з вживання у зв'язку з появою нової кухні. Цікаво, що у туристичних брошурах радянських готелів постояльців попереджали про небезпеку оббризкування себе гарячою олією.

Верхуни

Верхуни — традиційна випічка родом із України. Для приготування тіста зазвичай використовують борошно, харчову соду, вершкове масло, яйця, цукор, білий винний оцет, сметану, горілку, олію, сіль та сало. Борошно змішують із харчовою содою, олією, яйцями, цукром, оцтом, сметаною, горілкою та сіллю, щоб отримати міцне тісто.

Українське печиво. Фото: tasteatlas.com

Тісто тонко розкочують і нарізають по діагоналі, щоб вийшов ромб. У центрі кожного ромба робиться проріз.

Бублики

Бублик — це назва, яка зазвичай використовується в країнах Східної Європи, переважно в Україні та Росії, коли йдеться про круглу дріжджову булочку, багато в чому схожу на бублик. Перед випіканням її ненадовго відварюють у воді та посипають маком, кунжутом чи цукром.

Бублики з маком. Фото: tasteatlas.com

Вважається, що бублик з'явився серед єврейського населення царської Росії, але свою нинішню форму набув в Україні. Спочатку він продавався з вуличних візків, де його нанизували на нитку та пропонували покупцям. Бублик зазвичай вживають як закуску або супроводження до кави або чаю.

Київський торт

Київський торт — традиційний торт родом із Києва, столиці України. Замість звичайного бісквіту в київському торті використовується горіхова меренга з хрусткою та повітряною текстурою, технологія якої була розроблена у 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса.

Київський торт. Фото: tasteatlas.com

Спочатку для приготування безе використовували горіхи, але потім вони були замінені кешью, а потім фундуком. Шари горіхового безе поєднуються із солодким ванільним та шоколадним кремом. Торт зазвичай посипають рубаним фундуком і залишають остигати перед подачею, щоб крем придбав шовковисту, мусову текстуру.

Деруни

Деруни — це класичні українські картопляні оладки, які готуються з дрібно натертої картоплі, цибулі, яєць, борошна та сметани. Після приготування тісто обсмажується на сковороді, внаслідок чого виходять невеликі драники з м'якою та вологою внутрішньою стороною та злегка рум'яним зовнішнім виглядом.

Деруни з картоплі. Фото: tasteatlas.com

Деруни зазвичай подаються гарячими, з додаванням сметани. Існує безліч варіантів цих млинців з додаванням таких інгредієнтів як м'ясний фарш, гриби або капуста.

Паска

Традиційна українська паска — це солодкий і ароматний пасхальний хліб. Ці популярні ласощі, рясніють яйцями і маслом, зазвичай мають високу циліндричну форму з округлим верхом. До нього часто додають цитрусовий сік або цедру, ваніль, ром, імбир, а іноді і шафран.

Паски на столі. Фото: tasteatlas.com

У деякі види паски також додають родзинки, цукати або мараскінову вишню. У минулому поверхню хліба зазвичай прикрашали святковими орнаментами, зазвичай трояндами чи хрестами, але сучасні версії часто прикрашають глазур'ю із чистого яєчного білка, різнокольоровими посипками чи маковими зернами.

Банош

Традиційно приготовлена на відкритому вогні ця оксамитова українська кукурудзяна каша зародилася в Карпатах. Вона складається з кукурудзяного борошна, звареного в суміші сметани та бринзи. У минулому вона асоціювалася виключно із гуцульською меншиною, де приготуванням страви займалися виключно чоловіки.

Банош із грибами. Фото: tasteatlas.com

Сьогодні ця страва є невід'ємною частиною традиційної української кухні та поширена по всій країні. У меню більшості традиційних ресторанів воно зазвичай подається з обсмаженими шматочками бекону, крихтою бринзи, грибним соусом або шкварками.

Перепічка

Перепічка — культова українська вулична страва, що складається з м'якої, не надто приправленої ковбаси в дріжджове тісто. Вся ця комбінація обсмажується у фритюрі і зазвичай подається гарячою без приправ. Перша версія цього улюбленого київського стріт-фуду з'явилася 1981 року у невеликому кіоску на вулиці Богдана Хмельницького.

Український фастфуд. Фото: tasteatlas.com

Перепічка миттєво здобула успіх, і ця забігайлівка стала чимось на кшталт закладу для місцевих мешканців та туристів.

Крученики

Крученики (також відомі як завиванці) — це традиційна українська страва, що складається з фаршированих м'ясних рулетів. Найчастіше для приготування кручеників використовується свинина, але замість неї можна використовувати яловичину, курку чи навіть рибу. Начинка варіюється від регіону до регіону, але найпоширенішими інгредієнтами для начинки є гриби, морква, цибуля, сир, капуста та чорнослив.

Крученики на тарілці. Фото: tasteatlas.com

Рулети зазвичай змащують сметаною і запікають у духовці, а потім подають гарячими як закуску, хоча крученики можна подавати і холодними.

Зелений борщ

Щавельний суп або зелений борщ — це ситний український суп із кислим смаком, приготований із листя щавлю, бульйону, вершкового масла, цибулі, цукру, лимонного соку, сметани та збитих яєчних жовтків.

Зелений борщ. Фото: tasteatlas.com

Сьогодні у Східній Європі існує безліч версій цього супу, тому кухарі додають до нього різні інгредієнти, наприклад, шпинат, морква, картопля чи буряк. Подавайте зелений борщ зі сметаною та скибочкою житнього хліба.

Коровай

Коровай — традиційний український весільний хліб, який також є популярним у таких країнах, як Польща, Болгарія, Румунія та Росія. Замість торта українці печуть цей масивний, багато прикрашений хліб, який часто готують сім заміжніх жінок із семи різних місць.

Український коровай. Фото: tasteatlas.com

Участь вдів у процесі випікання хліба заборонена, оскільки вважається, що частина їхньої долі перейде до майбутньої пари. Існує безліч забобонів.

Шкварки

Шкварки — традиційна страва, популярна у Південно-Східній Європі та на Балканах. Цей різновид свинячих шкварок або шкварок, як правило, домашнього приготування, виготовляється шляхом термічного вилучення жиру з сала. Сало зазвичай ріжуть на шматки і обсмажують у власному жирі, поки воно не розтане, а в каструлі не залишиться жорстка і хрумка свиняча шкірка.

Шкварки із сала. Фото: tasteatlas.com

У процесі приготування постійно помішують великими ложками, а щоб вони набули кольору карамелі, часто додають молоко. У суміш зазвичай додають сіль, а деякі кухарі люблять додавати до неї часник або цибулю. Їх зазвичай готують пізно восени або взимку, часто під час вибою свиней, і зазвичай їх їдять як закуску, подаючи з хлібом і сирою цибулею, а також з пивом або ракією на гарнір.

Кутя

Кутя — це український солодкий зерновий пудинг, який традиційно подається як частина дванадцятиразової вечері напередодні Різдва. Цікаво, що вважається, що це святкове частування існувало задовго до появи християнства.

Святкова кутя. Фото: tasteatlas.com

Для його приготування використовуються пшениця, ягоди, мед або цукор, горіхи, родзинки та макові зерна. Напередодні Різдва, перед вживанням страви, невелику миску з кутею традиційно виставляють на вулицю як хабар Діда Мороза, потім частину куті підкидають до стелі, і за кількістю зерен, що прилипли до стелі, передбачають процвітання сільського господарства наступного року.

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