Як вибрати хурму

Лайфхак, як зробити так, щоб терпка хурма дозріла вдома
Сезон хурми у самому розпалі. Але трапляється так, що прийшовши додому, ви виявляєте недозрілі плоди. Є кілька способів, які допоможуть усунути цю проблему.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Як правильно вибрати хурму
Потрібно вибирати хурму із зеленим хвостиком, чим він зеленіший, тим хурма свіжіше.
Що робити з терпкою хурмою
Якщо ви купили хурму та виявили, що плоди терпкі, не переживайте, їх можна перетворити на солодкі самостійно.
Для цього потрібно покласти хурму в паперовий пакет разом із яблуками та помідорами в холодильник. Вони виділяють газ етилен, тож поряд з ними хурма дозріє за добу.
Або можна використати ще один спосіб. Потрібно помити та покласти хурму в морозильну камеру на пів дня, щоб вона стала солодкою.
Справа в тому, що хурма дозріває в жовтні, і чим більше вона знаходиться на холоді та морозі, тим солодше стає. Але вже розморожену хурму купувати не радимо, бо при розморожуванні вона стає зовсім рідкою під шкіркою, і її складно помити, щоб вона не пошкодилася прямо в руках.
Якщо хурма оброблялася пестицидами і погано помита, це може загрожувати отруєнням, будьте обережнішими.
Раніше ми писали про хурму шарон і королек і який сорт корисніший для здоров'я.
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