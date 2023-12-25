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Корисні властивості авокадо, про які мало хто знає

25 грудня 2023 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Суперфуд для всього організму авокадо
Авокадо та спеції. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Найспірніший фрукт — авокадо. Він досі викликає багато запитань. Сьогодні ми розповімо про те, чому все ж таки важливо їсти авокадо і чому він такий незамінний і корисний для здоров'я.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Авокадо — вічнозелена рослина, яка плодоносить цілий рік. В основному авокадо зростає в Індонезії, Америці та Африці. Усього існує близько 600 сортів авокадо. Один із найпопулярніших є Хаас.

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Авокадо з овочами. Фото: Freepik

Але сьогодні у супермаркетах продається 5-8 сортів. Багато хто не любить авокадо тому що раніше їх привозили у недозрілому вигляді, через що вони були дуже жорсткими. Авокадо є поживним продуктом з усіх рослинних за винятком кокосу.

Чим корисний авокадо

Авокадо складається на 90% з жирів, в даному випадку не варто боятися цих жирів, оскільки вони є ненасиченими омега 3 та омега 9. Це ті види жирів, які необхідні для роботи нашого мозку, зміцнення судин та загалом для відновлення роботи серцево-судинної системи. Ці жири дуже легко та швидко засвоюються нашим організмом.

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Авокадо з овочами. Фото: Freepik

Авокадо містить досить невелику кількість білка та вуглеводів, але він хороший тим, що у своєму складі містить глутатіон. Це речовина, яка синтезується нашою печінкою та є головною речовиною, яка виводить вільні радикали з нашого організму. Це найголовніша антивікова речовина для збереження молодості.

Авокадо також є джерелом усіх вітамінів групи В і, що дуже важливо, є джерелом вітаміну А. Це саме ті бета-каротини, які впливають на наш зір та формування слизових оболонок.

Авокадо знижує рівень холестерину

Авокадо за рахунок вмісту у своєму складі бета-ситостерину знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності та збільшує рівень ліпопротеїнів високої щільності. Це дуже корисно для нашої серцево-судинної системи та артерій.

Добова норма авокадо — одна штука на день. Але необхідно розуміти, що якщо у вас проблеми з жовчним міхуром або підшлунковою залозою, то в такому випадку краще починати з авокадо ¼ і тільки поступово збільшувати кількість.

Для того, щоб засвоювати жири, у вас повинен ідеально працювати жовчний міхур та підшлункова залоза, які виділяють ферменти для розщеплення жирів.

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