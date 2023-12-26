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Клопотенко пояснив, чому його приватні послуги кухаря коштують 250 тисяч гривень

26 грудня 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Клопотенко назвав ціну на свої послуги шеф-кухаря
Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відповів на запитання, скільки коштують його послуги для приватного приготування їжі. Він зазначив, що якби не повномасштабна війна, то цінник був значно вищим.

Про це розповів Євген Клопотенко в інтерв'ю для YouTube-проєкту "Наодинці"

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"Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень. Тому замовляють нечасто. Мене два рази замовляли, але це конфіденційна інформація. Це були от саме люди, які не дуже мене знали, вони сказали, що я персонал, що обслуговує. Але до них приїхали друзі з-за кордону і говорили, що хочуть замовити цього шефа. А вони навіть не знали хто я, бо я для них надто низький рівень", — зазначив Клопотенко. 

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Євген Клопотенко. Фото: klopotenko.com

Він зауважив, що якби не повномасштабна війна, то цінник був значно вищим. Такий високий цінник задля того, щоб замовлень було небагато, оскільки в шеф-кухаря та ресторатора є багато інших справ. Але при цьому йому важливо, щоб замовник дійсно розумів його цінність, як професіонала своєї справи. 

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Євген Клопотенко. Фото: klopotenko.com

"Я ставлю високу ціну через те, щоб менше їздити і менше робити. Якщо я поставлю цінник 10 тисяч гривень, то я тільки це й робитиму. У мене не буде часу на інші справи. Якби не було війни, я б поставив 15 тисяч доларів. Я поставив дорого – якщо ти реально бачиш в цьому цінність. Якщо ти хочеш поїсти смачно – поклич іншого крутого кухаря за 50 тисяч гривень", — додав шеф-кухар. 

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