Топ українських страв, в якому ані вареників, ані голубців

Українські страви. Фото: Freepik

Популярний шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився чотирма стравами, які найкраще передають смак України. Він озвучив свій топ, в якому ані вареників, ані голубців.

Про це повідомив Євген Клопотенко в шоу "Я люблю Україну".

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"На мою думку, щоб відчути смак України, іноземцям потрібно скуштувати сирники, борщ, форшмак і чебуреки", — заявив Євген Клопотенко.

Він додав, що особисто для нього Україна смакує димком, великою кількістю овочів, білими грибами та сметаною.

З року в рік харчові звички українців змінюються на краще, оскільки зі святкових застіль поступово зникають майонезні салати. Їх замінюють на страви української традиційної кухні.

"Я прагну змінити харчові звички українців, а якщо бути точнішим — покращити їх. Це моя головна мета. У мене є багато точок контролю, як я це відстежую. По-перше, це мій сайт. На сайті з кожним роком усе більше запитів на рецепти саме української кухні. Але найважливіше те, що останні три роки люди перестають шукати майонезні салати на Новий рік, а підбирають щось корисне та свіже", — додав Клопотенко.

Клопотенко пояснив, що у супермаркетах збільшився попит на українські продукти, а це свідчить про те, що українці споживають усе більше національних страв.

"Через їжу ми також пізнаємо себе, пізнаємо свою культуру. Так, багато людей все ще люблять пюре, яке є французькою стравою, обожнюють котлети, що є італійською або німецькою стравою. Ми лише рухаємося до того, щоб їсти юшку, товченку та шпундру. І прийдемо до цього через років 10-15, але важливо, що цей великий шлях уже розпочато", — резюмував шеф кухар.

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