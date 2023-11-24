Відмінне заспокійливе, або чим ще корисна хурма

Ягода хурма. Фото: Freepik

Зараз розпочався сезон хурми. На прилавках можна зустріти хурму різних сортів, виявляється, що кожен з них має різні якості для організму.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Хурма — це ягода, яка радує нас протягом холодного періоду. Вона родом із Китаю. Існує півтисячі хурми, а деякі сорти коштують 4-5 тис. доларів. Не дарма з давньогрецького хурма перекладається, як їжа богів.

Але у нас найчастіше зустрічаються три види, звичайна хурма, королек та шарон.

Як розрізнити шарон та корольок

Звичайна хурма має загострену форму жолудя, а всередині жовто-жовтогаряча, без кісточок. Хурма може бути м'якою і твердою, якщо під шкіркою вона рідка на дотик, отже, продавці переморозили її в морозильній камері.

Звичайна хурма

Звичайна хурма має бути терпкуватою, це ознака того, що в ній таніни, кислоти, які наділені антиоксидантами. При зіткненні зі слизовою оболонкою в роті вони викликають терпкість.

Корольок

Корольок завжди має сферичну форму і він темного кольору, має кісточки, а колір м'якоті буро-коричневий. Королек відрізняється великою кількістю коричневих прожилок на шкірці, він набагато солодший за звичайну хурму, адже глюкози і фруктози в ньому більшому.

Цікаво і те, що хурма і королек, це плоди одного дерева, але з запиленої квітки назріває солодкий королек, а з не запиленої квітки.

Шарон

А ось хурма шарон це плід селекції хурми та яблука. Вона містить найменшу кількість терпкості і має більш приємний смак. Шарон приїжджає лише з Ізраїлю, тому його вартість зазвичай вища. Дозріває він у спеціальних умовах і на дотик твердий.

Хурма в тарілці. Фото: Freepik

Яка хурма найкорисніше

У хурмі багато харчових волокон, завдяки їм з організму виводяться всі шлаки та токсини. Дія хурми можна порівняти з роботою активованого вугілля. Хурма чудово втамовує голод і при цьому мало важить.

У 100 г хурми міститься всього 70 калорій, що робить її не тільки корисною, але і дієтичною. Але якщо ви задумалися про дієту на хурмі, радимо відмовитись від цієї ідеї, оскільки це може призвести до негативних наслідків.

Надлишок волокон в організмі може створювати шлункові камені та блокувати прохід далі по кишечнику, тому не радимо їсти більше чотирьох штук, тим більше перед сном.

Чому варто їсти хурму

Взимку цей плід дуже важливий у раціоні, в одній хурмі міститься половина добової дози бета каротину, того самого, що є в моркві.

Крім того, в хурмі міститься:

кальцій;

натрій;

залізо;

марганець.

Хурма також багата на вітамін С, що робить її відмінними ліками при застуді. А калій у хурмі сприятливо впливає на роботу серця, судин та нервової системи. Хурму можна сміливо віднести до антидепресантів, оскільки в ній багато магнію, що допомагає заспокоїти нерви.

Раніше ми писали, що буде з організмом, якщо щодня з'їдати дрібку кориці. За назвою "кориця" можуть продавати зовсім іншу спецію, яка дуже схожа своїм ароматом на корицю. Ось тільки ця спеція, яка називається касія, для організму не така корисна, а іноді навіть шкідлива.