Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Ідеальний рецепт салату "шуба" — збережіть до свят arrow

Ідеальний рецепт салату "шуба" — збережіть до свят

18 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кращий рецепт шуби - відео рецепт
Оселедець під шубою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний та простий традиційний рецепт салату "шуба" на святковий стіл. Радимо приготувати "Оселедець під шубою" саме так.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець 1 шт.;
  • цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ст.л. оцту, 1 ч.л. цукру, 1 ч.л. олії);
  • варений буряк 2 шт. (250-300 г);
  • варена картопля 2 шт. (200 г);
  • варена морква 1 шт. (150-170 г);
  • майонез.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор та олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

null
Синя цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Першим шаром викласти натерту картоплю та змастити майонезом. 

null
Оселедець для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другим шаром нарізати оселедець кубиками.

null
Картопля та риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третім шаром маринована цибуля. Змастити майонезом.

null
Додавання моркви. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертим шаром натерти моркву на великій тертці. Змастити майонезом.

null
Тертий буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

П'ятим шаром натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.

null
Буряк та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати настоятися салату в холодильнику кілька годин і можна подавати на стіл.

null
Оселедець під шубою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі