Кращий рецепт шуби - відео рецепт

Оселедець під шубою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та простий традиційний рецепт салату "шуба" на святковий стіл. Радимо приготувати "Оселедець під шубою" саме так.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

оселедець 1 шт.;

цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ст.л. оцту, 1 ч.л. цукру, 1 ч.л. олії);

варений буряк 2 шт. (250-300 г);

варена картопля 2 шт. (200 г);

варена морква 1 шт. (150-170 г);

майонез.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор та олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.

Синя цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Першим шаром викласти натерту картоплю та змастити майонезом.

Оселедець для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другим шаром нарізати оселедець кубиками.

Картопля та риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третім шаром маринована цибуля. Змастити майонезом.

Додавання моркви. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертим шаром натерти моркву на великій тертці. Змастити майонезом.

Тертий буряк. Фото: YouTube @AlinaFooDee

П'ятим шаром натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.

Буряк та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати настоятися салату в холодильнику кілька годин і можна подавати на стіл.

Оселедець під шубою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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