Кращий рецепт шуби - відео рецепт

Ідеальний рецепт салату "шуба" — збережіть до свят
Дуже смачний та простий традиційний рецепт салату "шуба" на святковий стіл. Радимо приготувати "Оселедець під шубою" саме так.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- оселедець 1 шт.;
- цибуля 1 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ст.л. оцту, 1 ч.л. цукру, 1 ч.л. олії);
- варений буряк 2 шт. (250-300 г);
- варена картопля 2 шт. (200 г);
- варена морква 1 шт. (150-170 г);
- майонез.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю, додати оцет, цукор та олію. Перемішати та залишити на 10 хвилин.
Першим шаром викласти натерту картоплю та змастити майонезом.
Другим шаром нарізати оселедець кубиками.
Третім шаром маринована цибуля. Змастити майонезом.
Четвертим шаром натерти моркву на великій тертці. Змастити майонезом.
П'ятим шаром натерти буряки на великій тертці. Змастити майонезом.
Дати настоятися салату в холодильнику кілька годин і можна подавати на стіл.
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