Вівсянка ідеальна для кишечника та травної системи

Вівсянка та фрукти. Фото: Freepik

Ідеальний продукт для всього організму, який він? Йтиметься про доступну та бюджетну вівсянку. Це той продукт, який часто недооцінюють, але має набагато більше корисних властивостей, ніж було прийнято вважати раніше.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Що корисного у вівсянці

Вівсяні зерна мають близько 17% білка. Оскільки якість білка буває різним, а визначається він складом амінокислот, то вівсянка має цей повноцінний білок.

У білку вівсянки міститься всі 9 незамінних амінокислот, які наш організм не може синтезувати сам.

Це всім відомі амінокислоти:

валін;

лейцин;

ізолейцин;

метіонін;

лізин;

триптофан;

гістидин;

треонін;

фенілаланін.

Кількість цих амінокислот така, що людині, яка має добову потребу близько 2000 кілокалорій, достатньо з'їсти всього 100 грамів (у сухому вигляді) вівсянки, щоб отримати близько 50% всього добово необхідного раціону незамінних амінокислот. Міф про те, що рослинний білок якийсь неповноцінний, він не зовсім правдивий.

Суха вівсянка. Фото: Freepik

Низький глікемічний індекс

Незважаючи на те, що вівсянка містить велику кількість вуглеводів, близько 60%, цілісні вівсяні зерна не викликають ніякого сплеску рівня глюкози. Іншими словами, вівсянка має низький глікемічний індекс. Але це не стосується вівсянки швидкого приготування чи вівсяних пластівців.

Велика кількість клітковини

Але найголовнішим у вівсянці є не білок, а клітковина. У вівсянці міститься від 10 до 12% клітковини від сухої ваги. Велика кількість у вівсянці відводиться на бета-глюкани.

Що таке бета-глюкани

Бета-глюкани це представники розчинної ферментованої клітковини. Вони перетворюються на гель, коли потрапляють у кишечник і саме цей гель заповнює просвіт кишечника, що сприяє покращенню перистальтики. Нормалізує моторику кишківника. Але найголовніше, що ці бета-глюкани є їжею для нашої мікрофлори, яку потрібно годувати.

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