Що можна їсти у Новий рік Дракона 2024

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Незабаром настане Новий 2024 рік, покровителем якого буде Зелений Дракон. Саме цей дракон править раз на 60 років. Згідно з давньокитайською міфологією, якщо задобрити Зеленого Дракона, він обов'язково допоможе залучити у ваш будинок добробут та достаток. Тому важливо знати, які страви варто подавати на святковий стіл, а які ні.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Як накрити новорічний стіл

Святковий стіл – головне місце свята. Але важливо не лише подати правильні страви, а й приділити увагу сервіруванню. Краще вибрати білу чи червону скатертину. Обов'язково до використання свічки, красиві стрічки та декор. Стіл повинен бути ошатним і привабливим.

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Цього року всі частування мають бути особливо щедрими та смачними. На столі має бути не менше 12 страв.

Які м'ясні страви приготувати

Дракон дуже любить м'ясо. Вибір кожного м'яса може допомогти вирішити ті чи інші проблеми, або залучити у ваше життя те, чого не вистачає. Найкраще віддати перевагу яловичині, свинині, качці або індичці.

Страви зі свинини

Якщо у 2023 році у вас спостерігалися фінансові проблеми, тоді вибирайте страви із жирної свинини. Можна приготувати стейки зі свинини, гуляш або, наприклад, зробити холодець зі свинячого м'яса. Також чудовою ідеєю стане приготування свинячої кермо, ваші гості точно оцінять.

Страви з індички

Якщо ж ви бажаєте у 2024 році побудувати міцні та щасливі стосунки, тоді обирайте індичку. Можна запекти індичку цілком, що буде дуже ефектно як основна страва, або ж приготувати окремо філе.

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Страви з качки

А ось страви з качки здатні залучити до життя мир та спокій. Качку можна запекти повністю або окремо приготувати качину грудинку. Також філе качки можна зварити та додати до м'ясних салатів, вийде дуже смачно.

Страви з яловичини

Страви з яловичини допоможуть тим, хто бажає у 2024 році побудувати успішну кар'єру. Вибір страв з яловичини досить різноманітний, це можуть бути і стейки, і закуски з яловичиною. Також яловиче м'ясо чудово підійде для того, щоб стати основним м'ясним салатом.

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Від курки краще відмовитись

А ось від запеченої курки як основна страва точно слід відмовитися. Справа в тому, що в рік Дракона 2024 року курка на святковому столі асоціюватиметься з бідністю. Таким чином, Дракон може пройти повз і не подарувати фінансове благополуччя. Курку можна частково додавати в салати або закуски, але робити на ній акцент не варто.

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